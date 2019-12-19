Ankara ankara'da 4 kişi doğalgazdan zehirlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara ankara'da 4 kişi doğalgazdan zehirlendi - Son Dakika

Ankara ankara'da 4 kişi doğalgazdan zehirlendi

6 saat önce

ANKARA'da doğalgazdan zehirlenen 4 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

ANKARA'da doğalgazdan zehirlenen 4 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay, akşam saatlerinde Keçiören Esertepe Mahallesi'nde meydana geldi. 247'inci Sokak üzerindeki 6 katlı apartmanın 2'inci katında bulunan evde, bilinmeyen bir nedenden dolayı gaz sızıntısı yaşandı. Bu sırada evde bulunan anne Özden, kızı Selver, oğlu Mahsuni Çapkın ve Hazal Yılan, sızan gazdan etkilendi. Evdekilerin yardım istemesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gazdan etkilenen 4 kişi, sağlık ekipleri tarafından evden çıkartılarak, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine gelen doğalgaz ekipleri, apartmanda incelemelerde bulundu. Polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.

Ankara ankara'da 4 kişi doğalgazdan zehirlendi

Keçiören, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 01:49 Kaynak: DHA
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