ANKARA Ankara'da polis ekipleri, sokağa çıkanları uyardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel ANKARA Ankara'da polis ekipleri, sokağa çıkanları uyardı - Son Dakika

ANKARA Ankara'da polis ekipleri, sokağa çıkanları uyardı

6 saat önce

Ankara'da polis ekipleri, sokağa çıkanları uyardıANKARA'da, 65 yaş yasağına uymayanların sokağa çıkmaya devam ettiği görüldü.

Ankara'da polis ekipleri, sokağa çıkanları uyardı

ANKARA'da, 65 yaş yasağına uymayanların sokağa çıkmaya devam ettiği görüldü. Polis ekipleri, vatandaşları evlerine gitmeleri konusunda uyardı.

İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği genelgeyle, 65 yaş ve üstü ile kronik hastalıkları olanların koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkmaları yasaklandı. Yasağın ardından Başkent'te bazı kişilerin 65 yaş yasağına uymadığı görüldü. Altındağ'ın Ulus semtinde sokağa çıkanların ATM'lerden para çektikleri, PTT şubelerinde işlem yaptıkları ve sokakta gezdikleri görüldü. Yasağa uymayanlar için denetim yapan polis ekipleri, 65 yaş ve üstü vatandaşları uyarak evlerine gitmelerini istedi. 76 yaşındaki Veli Akbulut, yalnız yaşadığını söyleyerek, 'Akciğer hastasıyım. Yüzde 85 oranında raporum var. İlaçlarımı almak için eczaneye gittim. Polisi aramak aklıma gelmedi ayrıca kulaklarım da iyi duymuyor' dedi. Akbulut, daha sonra otobüse binerek evine gitti.

ANKARA Ankara'da polis ekipleri, sokağa çıkanları uyardı

İçişleri Bakanlığı, Ankara, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 04:35 Kaynak: DHA

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