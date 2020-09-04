ANKARA Ankara Valisi Vasip Şahin denetlemelerde bulundu-AKTUEL - Son Dakika

Ankara Valisi Şahin: Sokağa çıkma kısıtlaması gündemimizde değil

ANKARA Valisi Vasip Şahin, Başkent'te sokağa çıkma kısıtlaması olup olmayacağı tartışmasıyla ilgili, "Şu anda öyle bir şey gündemde değil. Sokağa çıkma kısıtlaması, vatandaşlarımız açısından da zor bir konu. Kısıtlama olmadan da bunu tersine çevirmek mümkün" dedi.

Ankara Valisi Vasip Şahin, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda Sincan ilçesinde yapılan kapsamlı koronavirüs denetimine katıldı. Vali Şahin'e denetimlerde, Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük ve Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ile emniyet yetkilileri eşlik etti. Market, restoran, bakkal ve taksi durağını ziyaret eden Vali Şahin, vatandaşa ve esnafa sosyal mesafe ile maske konusunda uyarılarda bulundu.

'SALGIN ANCAK ŞAHSİ TEDBİRLERLE ÖNLENEBİLİR'

Son zamanlarda salgında bir yükseliş yaşandığını belirterek, Ankara'nın da ilk sırada olduğunu hatırlatan Vali Şahin, "Bu birincilik Ankara'ya yakışmıyor. Bizim bunu kısa zamanda tersine döndürmemiz lazım. Çünkü biz salgının ilk döneminde başarılı bir sınav vermiştik. Tekrar bu sınavı başarıyla bitirmemiz mümkün. Burada yapılması gereken sadece vatandaşlarımızın salgınla ilgili alınan kurallara ve alınan tedbirlere harfiyen riayeti. Bunun kamusal tarafında biz elimizden gelen gayreti veriyoruz; ama görünen o ki bu salgın ancak şahsi tedbirlerle önlenebilecek bir şey" dedi.

'SALGINI KÖKÜNDE KURUTMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Vali Şahin, Ankara'da koronavirüs vaka sayısının yükselişi nedeniyle ilgili de, "Bu normalleşmeden sonra bir takım faaliyetler ya da etkinlikler vardı. Düğünler, nikahlar, nişanlar gibi. Ayrıca tatil mevsimi başladı. ve vatandaşlarımız köyüne gitmesi, zirai faaliyetler yapması gerekti. Bu vatandaşlarımız buradan giderken veya oradan dönerken salgını yayması gibi olgularla karşılaştık. Bunun tek bir nedeni, tek bir kaynağı yok. Çok faktörlü, çok kaynaklı bir şey. Biz bu kaynaklara olabildiğince nüfuz ederek bu salgını kökünde, kökeninde kurutmaya çalışıyoruz. Denetimlerimiz asıl amacıda budur" diye konuştu.

'SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI GÜNDEMİMİZDE DEĞİL'

Daha sonra basın mensuplarının sorularına yanıtlayan Vali Şahin, Başkent'te sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı tartışmasıyla ilgili de, şunları söyledi:

"Şu anda öyle bir şey gündemde değil. İnşallah tersine çevireceğiz, bunlara ihtiyaç olmayacak. Sokağa çıkma kısıtlaması vatandaşlarımız açısından da idare açısından da oldukça zor bir konu. Biz bunu istemiyoruz. Sokağa çıkma kısıtlaması olmadan da bununla mücadele etmek ve bunu tersine çevirmek mümkün. Öncelikle mevcut aldığımız tedbirleri uygulamaya koyacağız. Tabii bu sadece bizim konumuz değil, bakanlıklarımızla da sürekli istişare ediyoruz. Ama gerekirse vatandaşlarımızın sağlığı ve salgının önlenmesi noktasında ileride ek tedbirler de alınacaktır."