Ankara Anlaşmalı Türk Göçmenlerin Davası Skype Üzerinden Görülecek - Son Dakika

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Ankara Anlaşmalı Türk Göçmenlerin Davası Skype Üzerinden Görülecek
11 dakika önce
İngiltere ve Avrupa ülkelerindeki Türkler'e çalışma ve yaşama hakkı tanıyan Ankara Anlaşması'nın koşullarının değiştirilmesinden doğan mağduriyetler mahkemeye taşındı.
İngiltere ve Avrupa ülkelerindeki Türkler'e çalışma ve yaşama hakkı tanıyan Ankara Anlaşması'nın koşullarının değiştirilmesinden doğan mağduriyetler mahkemeye taşındı. Dava Corona virüsü salgını nedeniyle uzaktan görülüyor. VOA Türkçe muhabiri Barış Çimen göçmen temsilcisi Leni Candan ile görüştü
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 12:47
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