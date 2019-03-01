Ankara Anlaşması Başvuruları 2018'de Rekor Kırdı

ANKARA Anlaşması (ECAA Agreement), Avrupa Birliği
ile işbirliği anlaşması imzalamış olan ülkelerin vatandaşlarına, İngiltere
tarafından verilen bir iş kurma izni vizesi. Romanya
ve Bulgaristan
'ın da aralarında olduğu bazı diğer ülkelerin Avrupa Birliği'ne katılması sonrası bu vize türünden yararlanan yalnızca Türk vatandaşları kaldı. Henüz belirsizlik devam etse de İngiltere'nin AB
'den ayrılması anlamına gelen Brexit için belirlenmiş olan 31 Mart takviminin de başvuruların rekor kırmasında etkisi olduğu düşünülüyor.
BREXIT'TEN SONRA DA AÇIK ÜLKE OLACAĞIZ
Brexit sonrası, hali hazırda kriterleri değiştirilen Ankara
Anlaşması'nın devam edip etmeyeceği ile igili BBC Türkçe
'ye açıklama yapan bir İçişleri Bakanlığı
sözcüsü "Avrupa Birliği'nden ayrıldıktan sonra da İngiltere, her zaman olduğu gibi açık bir ülke olmaya devam edecek. İngiltere'ye kimin girdiğini kontrol eden fakat aynı zamanda da ülkeye çalışarak katkı yapacak nitelikteki parlak beyinleri sıcak şekilde karşılayacak bir göçmenlik sistemi yürürlükte olacak.Birçok faktörün temel alınacağı gelecekteki göçmenlik sistemi için faklı seçenekleri değerlendiriyoruz. Hükümet
, tavsiye almak için Göç Danışma Komitesi'ne başvurdu. Biz de geniş bir yelpazedeki paydaşlarla temas halinde olmayı sürdürüyoruz" demişti.
Bireysel başvuruların verilendirildiği bu rakamlar içinde, Türkiye
'den yapılan başvurular ve varsa diğer aile üyelerine ilişkin rakamlar yer almıyor.
MART 2018'TE KRİTERLERİ DEĞİŞTİRİLDİ
Bu ücretsiz vizeye, İngiltere'de kendi işini kurmak isteyen ve işe yeterli sermayesi bulunan tüm Türk vatandaşları başvurabiliyor. Uygun belgeleri sunan kişilere, önce bir yıl daha sonra 4 yıla kadar oturum izni veriliyor, 4. yılda da süresiz oturum iznine başvurma hakkı tanınıyordu.
2018 yılının Mart ayında süresiz oturum başvurusunun kriterleri değiştirildi.
Süresiz oturum başvurusu süresi 4 yıldan 5 yıla çıkarıldı. (Süresiz oturumdan 1 yıl sonra ise vatandaşlık başvurusu yapılabiliyor.)
Oturum için İngilizce bilmek ve İngiltere'de yaşam testini geçmek zorunlu oldu
Oturum başvurusu için kişi başı 2 bin 389 sterlin başvuru ücreti getirildi.
YÜKSEK YARGI TÜRKLERE DAVA AÇMA İZNİ VERDİ
Türkiye kökenli girişimciler, oturum kriterlerinin geriye dönük olarak değiştirilmesini yargıya taşımış durumda. Yüksek Mahkeme, şartların 'geriye dönük' olarak değiştirilmesinden etkilenecek olan 12 binden fazla Türk vatandaşının, İçişleri Bakanlığı'na dava açabilmek için yaptığı izin başvurusuna 2018 Kasım ayında olumlu yanıt verdi.