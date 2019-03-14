Son Dakika Haberleri: Ankara Anlaşması Kapsamındaki Ortaklık Konseyi Brüksel'de Toplanıyor

Ankara Anlaşması Kapsamındaki Ortaklık Konseyi Brüksel'de Toplanıyor

1 saat önce

Ankara Anlaşması kapsamında kurulan Ortaklık Konseyinin 54. Toplantısı yarın Brüksel'de yapılacak.

Ankara Anlaşması Kapsamındaki Ortaklık Konseyi Brüksel'de Toplanıyor, System.String[]
Ankara Anlaşması kapsamında kurulan Ortaklık Konseyinin 54. Toplantısı yarın Brüksel'de yapılacak.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ankara Anlaşması kapsamında kurulan ve Türkiye- Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin en üst düzeyde karar alma organı olan Ortaklık Konseyinin 54. Toplantısı'nın yarın Brüksel'de yapılacağı bildirildi.

Yaklaşık 4 yıllık aradan sonra ilk kez yapılacak olan toplantıya, Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı katılacak.

Toplantıda AB'yi ise Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile Avrupa Komisyonunun Avrupa Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn temsil edecek.

Türkiye ve AB tarafı, toplantı öncesinde gayriresmi formatta bir araya gelerek dış politika konularını ve bölgesel gelişmeleri değerlendirecek.

Üye ülke temsilcilerinin de bulunacağı Ortaklık Konseyi toplantısında katılım müzakereleri, siyasi ve ekonomik kriterler, AB müktesebatına uyum, vize muafiyeti süreci, Gümrük Birliği'nin işleyişi ve mali iş birliği başta olmak üzere Türkiye-AB ilişkilerinin farklı boyutları masaya yatırılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 12:33 Kaynak: AA

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