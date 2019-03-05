Ankara Anlaşması'nın Kader Duruşması: 12 Bin 500 Türk Bu Davayı Bekliyor

ANKARA Anlaşması çerçevesinde İngiltere
'ye yerleşip burada iş kuran Türkiye
vatandaşları, 16 Mart 2018'e kadar dört yılı tamamladıktan sonra ücretsiz olarak süresiz oturum başvurusu yapabiliyordu. Ancak bir gecede yürürlüğe giren yeni kurallarla süresiz oturum için beş yıl ikamet, kişi başı 2.389 bin sterlin (17.000 TL) başvuru ücreti ve dil ile kültür sınavı şartları getirildi.
Yeni kuralların çoktan İngiltere'de işini kurmuş 12 bin 500 Ankara
Anlaşmalı'ya geriye dönük uygulanmasına karşı çıkan girişimciler, haklarını aramak için Alliance of Turkish Businesspeople (Türk İş
İnsanları Birliği) adı altında topluluk kurmuş ve mahkemeye başvurarak dava izni istemişti.
MAĞDURİYETE SON VERİLMESİ BEKLENİYOR
Yüksek Mahkeme, hali hazırda Ankara Anlaşması vizesini almış olan Türkiyeli girişimcilerin kuralların değişmeyeceğine dair meşru bir beklentisi olduğunun mahkemede savunulabilirliğine hükmederek davaya izin verdi. Türk İş İnsanları Birliği'nin kurucularından İpek Leni Candan, "Mahkemenin mağduriyete son vereceğini umuyoruz" dedi.
Davayı yürüten Avukat Yaşar Doğan
, "Bu kural değişiklikleri Ankara Anlaşması'na aykırı olmakla beraber, değişikliklerin bir gecede yapılmaları ve yeni kuralların bir geçiş dönemine tabi tutulmadan geriye doğru uygulanması, ortaya çıkan haksızlığı derinleştiriyor. Başarılı olacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.