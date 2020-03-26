Ankara Anlaşması temyiz duruşması yapıldı - Son Dakika

İngiltere hükümetinin geçtiğimiz yıl değiştirmiş olduğu Ankara Anlaşması'nın temyiz davası bugün görüldü.



İngiltere'de yaşayan yaklaşık 15 bin Türkü etkileyecek Ankara Anlaşması davası görüldü. Dava Londra'da yaşayan Türkler tarafından temyize taşınmış ve temyiz kararı İngiltere Büyük Mahkemesi tarafından onaylanmıştı. İngiltere'de yaşayan Türk vatandaşlarının kurmuş olduğu Ankara Anlaşmalılar Platformunun önderliğinde gerçekleştirilen başvurular neticesinde, İngiliz Üst Mahkeme Kurulu, verilen kararın temyize gitmesine onay vermişti. Bugün sabah saat 10.00'da başlaması planlanan dava teknik sebeplerden dolayı 11.00'de başlarken, platformu savunan avukat Sarah Ford, 16 Mart 2018 öncesinde ve sonrasında yapılan değişiklikler üzerinde durdu. Korona virüs salgını nedeni ile dava video konferans yoluyla gerçekleştirilirken, mahkeme yaklaşık 5 saat sürdü. Mahkemenin, yapılan itirazlara ve savunmalara en geç 1 ay içerisinde cevap vermesi bekleniyor.



Ankara Anlaşması olarak bilinen Avrupa Topluluğu Ortaklık Anlaşması (ECAA) kapsamında vize alan Türkler, 16 Mart 2018'e kadar 4 yılı tamamladıktan sonra ücretsiz olarak süresiz oturum başvurusu yapabiliyorken, İngiliz hükümeti tarafından yeni kurallar getirilmişti. İngiliz hükümeti, süresiz oturum izni için olan süreyi 4 yıldan 5 yıla çıkarırken, önceden ücretsiz olan başvurular için 2 bin 389 sterlin ücret ödenmesini istemişti. Ankara Anlaşması ile İngiltere'ye gelmiş yaklaşık 12 bin 500 Türk ile aile üyelerine de bu yeni kurallar geriye dönük olarak uygulanmaya başlanmıştı. - LONDRA