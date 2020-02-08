Ankara annesini kurtarmak için babasını öldürdü - Son Dakika
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Ankara annesini kurtarmak için babasını öldürdü

6 saat önce

Annesini kurtarmak için babasını öldürdü (2)OTOPSİ TAMAMLANDIAnkara'nın Altındağ ilçesinde eşiyle kavga ederken oğlu Mustafa Ü. (15) tarafından başından tabancayla vurularak öldürülen Hakan Ü.'nün (40) otopsisi, Ankara Adli Tıp Kurumu'nda tamamlandı.

Annesini kurtarmak için babasını öldürdü (2)

OTOPSİ TAMAMLANDI

Ankara'nın Altındağ ilçesinde eşiyle kavga ederken oğlu Mustafa Ü. (15) tarafından başından tabancayla vurularak öldürülen Hakan Ü.'nün (40) otopsisi, Ankara Adli Tıp Kurumu'nda tamamlandı. Hakan Ü.'nün cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verilmek üzere Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine götürüldü. Olaydan sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Mustafa Ü.'nün ise çocuk şube müdürlüğünde sorgusu sürüyor. Bu arada anne Sevda Ü. de olayla ilgili ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Ankara annesini kurtarmak için babasını öldürdü

Altındağ, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 05:38 Kaynak: DHA
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