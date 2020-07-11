ANKARA Aracın benzin deposunda 153 kilo bal ele geçirildi - Son Dakika

Aracın benzin deposunda 153 kilo bal ele geçirildi

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Sarp Gümrük Kapısı'nda düzenlenen operasyonda, bir aracın benzin deposuna saklanarak yurda sokulmaya çalışılan 153 kilo bal ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Sarp Gümrük Kapısına Gürcistan'dan gelen yabancı plakalı bir araç, yapılan analiz sonucu riskli olarak değerlendirilerek, x-ray tarama cihazına sevk edildi. X-ray taramasında yakıt deposunda şüpheli yoğunluğa rastlanılması üzerine araç, arama hangarına alınarak, yakıt deposu yerinden söküldü. Yapılan inceleme sonucunda aracın yakıt deposunun bir bölümüne özel bir bölme yapıldığı, bölmenin içerisine bal gizlendiği anlaşıldı. Araç sürücüsünün yakıt dolu olduğunu öne sürdüğü depodan 153 kilogram bal çıkarıldı. Ele geçirilen balın kestane balı olduğu tespit edildi.

İnsan sağlığına uygun olmayan koşullarda Türkiye'ye sokularak, piyasaya sürülmek istenen 153 kilo kestane balına ve kaçak eşyanın naklinde kullanılan araca el konulurken, sorumlular hakkında soruşturma başlatıldı.