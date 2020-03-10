ANKARA Arnavutluk Büyükelçisi Ribo, Erdoğan'a güven mektubu sundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel ANKARA Arnavutluk Büyükelçisi Ribo, Erdoğan'a güven mektubu sundu - Son Dakika

ANKARA Arnavutluk Büyükelçisi Ribo, Erdoğan'a güven mektubu sundu

6 saat önce

Arnavutluk Büyükelçisi Ribo, Erdoğan'a güven mektubu sunduCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Kastriot Ribo'yu kabul etti.

Arnavutluk Büyükelçisi Ribo, Erdoğan'a güven mektubu sundu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Kastriot Ribo'yu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Ribo, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu. Tören sırasında Büyükelçi Ribo, elini uzatarak, tokalaşmak isterken, Erdoğan da 'korona' dedikten sonra elini kalbine götürüp, selam verdi. Ribo'nun ailesi ve bazı büyükelçilik mensupları ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdimin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, (DHA) -

ANKARA Arnavutluk Büyükelçisi Ribo, Erdoğan'a güven mektubu sundu

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Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 03:16 Kaynak: DHA
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