ANKARA Aşırı terleyen Yiğit'in akciğerinde tümör çıktı

Aşırı terleyen Yiğit'in akciğerinde tümör çıktıANKARA'da 2 yıldır aşırı terleme şikayetine çözüm bulunamayan Yiğit Demir'in (12), son gittiği hastanede akciğerinde sinir kaynaklı tümör saptandı. Ameliyat edilen Demir, sağlığına kavuştu.Ankara'da Songül ve Bayram Demir çiftinin oğlu Yiğit Demir, 2 yıl önce aşırı şekilde terlemeye başladı. Günlük yaşamında ve özellikle yaşıtlarıyla oyun oynarken bu yüzden sıkıntı yaşayan Yiğit, ailesi tarafından birçok hastaneye götürüldü; ancak bir teşhis konulamadı ve sorunu çözülmedi. Demir ailesi, 2 hafta önce Yiğit'i Medicana International Ankara Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan tetkiklerde Yiğit'in akciğerinde sinir kaynaklı tümör olduğu ve terlemenin bundan kaynaklandığı belirlendi. Bunun üzerine Yiğit, yönlendirildiği Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyatla sağlığına kavuştu.Yiğit, terleme şikayetlerinin 2 yıl önce başladığını söyleyerek, Arkadaşlarımla oyun oynarken onlar az terliyordu, ben aşırı terliyordum. Daha sonra doktora gittik. En son Faysal Hoca ile görüştük, ameliyat oldum. Kendimi şuanda daha iyi hissediyorum. Eskisi gibi terlemiyorum dedi.'ERKEN TANI ÖNEMLİ'Prof. Dr. Faysal Gök, Yiğit'in aşırı terlemeyle başlayan daha sonra sağ kolunda şişlik, solukluk ve soğukluk şikayetleriyle geldiğini anlatarak, Aile bu şikayetlerle başvurduğunda değerlendirdiğim zaman tanısal olarak akciğerinde sinirden kaynaklanan bir tümör kitlesi saptandı. Bu tür hastaların erken tanı alması ve tedavide iyi bir sonuç alabilmek için hastaların şikayetlerinin dikkate alınıp, detaylı değerlendirilmesi uygun olur dedi.'NORMALİN DIŞINDA TERLEME SORUNU VARDI'Anne Songül Demir de kendi ailesinde kalıtımsal romatizma hastalığı olduğunu söyleyerek, Yiğit, 2 yıldır aşırı terliyordu. Terleme sonrasında eli şişmişti. Kollarında soğukluk oldu. Romatizmasına baktırmak için o alanın doktoruna gittik. Faysal Hoca 'romatizma değil' deyip, bizi kapıdan göndermedi. İlgilendi, detaylı inceleme yaptı. Bugün Yiğit sağlığına kavuştu, çok mutluyuz dedi.'TERLEMEDEN, YORULMADAN OYNAYABİLİYOR'Baba Bayram Demir de 2 yılda birçok hastaneye gittiklerini ve bir çözüm bulunmadığını anlatarak, Bütün tahlilleri yapılıyordu; ama sıkıntıyı bulamadık. Bu hastaneye geldiğimizde doktor kolundaki şişliği gördükten sonra Romatoloji Bölümü'ne görünmemiz gerektiğini söyledi. Burada akciğer filmi çekildi. Diğer doktorlar bizden böyle bir şey istememişlerdi. Hep kan tahlili üzerinden gidiliyordu. Böylece tanı konulmuş oldu. Burada teşhis konuldu, tedavi yapıldı. Yiğit şuanda çok iyi arkadaşlarıyla terlemeden, yorulmadan oynayabiliyor diye konuştu.