Ankara Askeriye Önüne Bırakılan Poşet, Panik Yarattı

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Seren Serengil, Müge Anlı'nın Programında Gündeme Gelen Gülben Ergen'i Bir Bir İfşa Etti

Binali Yıldırım HDP Sorusunu Böyle Yanıtladı: Bu Seçim Benim Seçimim, Ankara'nın Değil