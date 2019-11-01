Ankara at yarışında yarın 2 önemli koşuya ev sahipliği yapacak

At yarışında yarın 81. Cumhurbaşkanlığı Koşusu ve 40. Cumhuriyet Koşusu, Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda koşulacak.

Cumhurbaşkanlığı Koşusu, 3+ yaşlı İngiliz atlarına mahsus olarak 2400 metre mesafede çim pistte koşulacak. Yarışta 15 safkan start alacak.

Koşuda birincilik ikramiyesi 820 bin lira olacak. İkincilik ikramiyesi 328 bin, üçüncülük ikramiyesi 164 bin, dördüncülük ikramiyesi 82 bin lira ve beşincilik ikramiyesi de 41 bin lira olarak belirlendi.

Cumhuriyet Koşusu

Cumhuriyet'in ilanının 96. yılında Cumhuriyet Koşusu da yarın aynı yerde gerçekleştirilecek.

Cumhuriyet Koşusu'nda 3+ yaşlı safkan Arap atları 1600 metre çim pistte mücadele edecek. Yarışta 16 safkan start alacak.

Birincilik ikramiyesinin 1 milyon 320 bin lira olduğu koşuda, ikinciye 528 bin, üçüncüye 264 bin, dördüncüye 132 bin, beşinciye de 66 bin lira ödül verilecek.

Cumhurbaşkanlığı Koşusu saat 16.00'da, Cumhuriyet Koşusu da saat 16.30'da başlayacak.