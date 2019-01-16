Son Dakika Haberleri: Ankara Atatürk Lisesi'nde "Türk Müziğinden Nağmeler"

Ankara Atatürk Lisesi'nde "Türk Müziğinden Nağmeler"

1 saat önce

Çankaya Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ankara Atatürk Lisesi iş birliğiyle "Türk Müziğinden Nağmeler" adlı konser düzenlendi.

Ankara Atatürk Lisesi'nde
Çankaya Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ankara Atatürk Lisesi iş birliğiyle "Türk Müziğinden Nağmeler" adlı konser düzenlendi.

Ankara Atatürk Lisesi Dr. Erol Üçer salonundaki konserde, beden eğitimi öğretmeni Murat Eroğul yönetiminde sahne alan Türk Müziği Öğretmenler Topluluğu, Türk müziğinin birbirinden güzel şarkılarını solo ve koro olarak seslendirdi.

Topluluğa, konserin bir bölümünde halk oyunları ekibi de eşlik etti.

Konserin ardından, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un eşi Rana Selçuk, koro şefi Eroğul'a çiçek takdim etti ve koroyu tebrik etti.

Yoğun ilgi gören konseri, Gençlik ve Spor Bakanlığı Genel Müdür Yardımcıları Mehmet Akif Okur ve Tayyip Kahyaoğlu, Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, Çankaya Kaymakamı Hüdayar Mete Buhara, Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel, Çankaya İlçe Eğitim Şube Müdürü Haydar Kılıç, öğrenciler ve çok sayıda davetli izledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:18 Kaynak: AA

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