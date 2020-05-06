ANKARA AVM'lerde altın kural: Yoğunluğu azalt, sosyal mesafeyi koru - Son Dakika

AVM'lerde altın kural: Yoğunluğu azalt, sosyal mesafeyi koru

NORMALLEŞME sürecinde 11 Mayıs'ta açılacağı açıklanan AVM'lerde hazırlıklar başladı. Securitas Güvenlik Hizmetleri Türkiye Ülke Başkanı Murat Kösereisoğlu, "Girişlerde sosyal mesafe, kuyrukların yönetimi, ateş kontrolü, maske kontrolü var. 8-10 kişilik asansörlere 3 kişi binecek. 15 kişilik tuvaletlere 5 kişi alınacak" dedi. Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel ise AVM'lerde mağazaların deneme kabinlerinin kullanımını minimuma indirmek gerektiğini kaydetti.

Ankara'da AVM'lerde, 'yeni normal' dönemine göre açılış hazırlıkları sürüyor. Securitas Güvenlik Hizmetleri Türkiye Ülke Başkanı Murat Kösereisoğlu, AVM'lerde alınabilecek önlemler için Sağlık Bakanlığı'ndan kendilerine gönderilecek rehberi beklediklerini söyledi. Kösereisoğlu, "11 Mayıs'ta AVM'lerin açılmasına niyet var. Sağlık Bakanlığı'nın hazırlayıp sektör sektör sunacağı bir rehberden bahsediliyor. Biz tahmin ediyoruz ki 1-2 günde bunun bir rehberi çıkacak. Muhtemelen bu hafta sonuna kadar berraklaşacak ne tür kuralların uygulanmaya başlayacağı. Alışveriş Merkezleri Yatırımcıları Derneği bütün AVM'lerde aynı kuralların uygulanmasını tavsiye edecek. Girişlerde sosyal mesafe, kuyrukların yönetimi, ateş kontrolü, maske kontrolü var devrede. X-ray cihazları aralıklarla kontrol edilecek" dedi.

'AVM'LERDE HAZIRLIKLAR BAŞLADI'

Kösereisoğlu, x-ray cihazlarının kullanım sıklığı ve yoğunluğuna bağlı olarak dezenfekte edileceğini belirterek, "İnsanların yoğunlaştığı yürüyen merdivenler, tuvalet alanları, asansörler buralarda kurallar olacak, yoğunluğu azaltacağız. Belki de 8-10 kişilik asansörlere 3 kişi binecek. Yürüyen merdivenlerde 3 adımda bir işaret koyacağız. Tuvalet alanlarının girişinde çizgiler olacak. Kapasitesi 15 kişiyse 5 kişinin kullanımına müsaade edeceğiz. Bizim için esas olan sosyal mesafeyi koruyabilmek. Bunun için girişlerde, koridorlarda ileride açıldığında yeme-içme alanlarında önemli olan mesafeyi koruyabilmek, yoğunluğu azaltabilmek. Hem kişi sayma sistemleri hem de girişlerdeki kişilerin sayılmasıyla biz içerideki yoğunluğu takip edebileceğiz. Bazen belki de girişleri durdurabileceğimizi tahmin ediyorum. AVM girişlerinde maske dağıtılacağını zannetmiyorum. Maskesiz kimsenin de alınmayacağını zannediyorum. AVM'lerde hazırlıklar başladı; ama fiziki uygulamalar için sektör rehberlerini bekliyoruz. Planlar yapıldı; ama bazı detayları bekliyoruz" diye konuştu.

BİLİM KURULU ÜYESİ YAMANEL: KUMAŞ ÜZERİNDE KALABİLİR

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA) Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları Uzmanı ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, koronavirüsün damlacık enfeksiyonu olduğu için bedenden bedene geçmeyeceğine dikkat çekerek "Ama damlacık oluşturabilecek, hapşırma, öksürme gibi durumlarda bir müddet virüsün kumaşlar üzerinde kalma ihtimali de olabilir. Bundan dolayı mağazaların bol bol havalandırılması gerek ve mağazalardaki kıyafet denemelerini de bu dönemde minimuma indirmekte fayda var. Yine iyi bir havalandırma ve sosyal mesafeyi korumak çok önemli" diye konuştu.

'AVM'LERDE KALABALIK OLUŞTURULMAMALI'

AVM'lerde kalabalık ortamların oluşturulmaması gerektiğine dikkati çeken Prof. Dr. Yamanel, "Sağlık Bakanlığı berberlerin, kuaförlerin ve AVM'lerin açılacak olmasıyla çok güzel bir rehber oluşturdu. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan bu rehberlere mutlaka çok iyi bir şekilde uymak lazım. Orada bütün kurallar yazacağı için bu uyum söz konusu olursa herhangi bir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. Ama yine de AVM'lerde kalabalık oluşturmamamız lazım. Mutlaka sosyal mesafeye dikkat etmemiz ve maske takmamız gerekiyor. Virüs kalabalığı seviyor. Bu nedenle kalabalık ortam mutlaka oluşturulmaması lazım" ifadesini kullandı.