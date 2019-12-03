Son Dakika Haberleri: Ankara ayn el arap bölgesinde dörder araç ve iha'larla iştirak ettiği 13'üncü ortak kara devriyesi
Son Dakika Güncel Ankara ayn el arap bölgesinde dörder araç ve iha'larla iştirak ettiği 13'üncü ortak kara devriyesi - Son Dakika

Ankara ayn el arap bölgesinde dörder araç ve iha'larla iştirak ettiği 13'üncü ortak kara devriyesi

6 saat önce

ANKARA Ayn el Arap bölgesinde dörder araç ve İHA'larla iştirak ettiği 13'üncü ortak kara devriyesi.

ANKARA Ayn el Arap bölgesinde dörder araç ve İHA'larla iştirak ettiği 13'üncü ortak kara devriyesi

Ankara ayn el arap bölgesinde dörder araç ve iha'larla iştirak ettiği 13'üncü ortak kara devriyesi

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 01:10 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Londra'daki Dörtlü Zirve başladı! Türkiye, Almanya, Fransa ve İngiltere Suriye'yi konuşacak
Trump, bir kez daha S-400 konusunda Türkiye'ye destek verdi Son dakika: Macron ve Trump'ın açıklamalarıyla altın ve dolar yükseldi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükelçiler toplantısında Avrupa Birliği'ni eleştirdi: Bir insan ömrü kadar vakit harcadık

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 19:34:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara ayn el arap bölgesinde dörder araç ve iha'larla iştirak ettiği 13'üncü ortak kara devriyesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]