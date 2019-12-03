Son Dakika › Güncel › Ankara ayn el arap bölgesinde dörder araç ve iha'larla iştirak ettiği 13'üncü ortak kara devriyesi - Son Dakika
Ankara ayn el arap bölgesinde dörder araç ve iha'larla iştirak ettiği 13'üncü ortak kara devriyesi
6 saat önce
ANKARA Ayn el Arap bölgesinde dörder araç ve İHA'larla iştirak ettiği 13'üncü ortak kara devriyesi.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 01:10 Kaynak: DHA
ANKARA Ayn el Arap bölgesinde dörder araç ve İHA'larla iştirak ettiği 13'üncü ortak kara devriyesi
Londra'daki Dörtlü Zirve başladı! Türkiye, Almanya, Fransa ve İngiltere Suriye'yi konuşacak Trump, bir kez daha S-400 konusunda Türkiye'ye destek verdi Son dakika: Macron ve Trump'ın açıklamalarıyla altın ve dolar yükseldi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükelçiler toplantısında Avrupa Birliği'ni eleştirdi: Bir insan ömrü kadar vakit harcadık