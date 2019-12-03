Ankara ayn el arap bölgesinde dörder araç ve iha'larla iştirak ettiği 13'üncü ortak kara devriyesi

ANKARA Ayn el Arap bölgesinde dörder araç ve İHA'larla iştirak ettiği 13'üncü ortak kara devriyesi

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