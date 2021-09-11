Ankara-Bağdat ticaret hattı güçlenecek

Irak Devleti Ankara Büyükelçiliği Diplomatları, Sanayici iş Kadınları ve İş Adamlari Konfederasyonu SANKON Genel Merkezini ziyaret ederek iki ülke ticaretini geliştirme yönünde fikir alışverişinde bulundu.

Irak Devleti Ankara Büyükelçiliği Diplomatı birinci müsteşarı Oday Abdulmajeed Müsawi, SANKON Genel Merkezini ziyaret etti. SANKON genel merkezinde yapılan toplantıya SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu ve yardımcıları hazır bulundu. Ziyarette Türkiye-Irak ilişkilerine değinerek, iki ülke arasındaki ilişkilerin çok güçlü ve üst düzeyde olduğuna değinen Müsawi, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere katkı sağlamak amacıyla SANKON kuruluşu ile işbirliği yapmaya hazırız olduklarını belirtti.

Ziyarette söz alan SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu ise Türkiye ile Irak arasında ekonomik ve ticari ilişkilere katkı sağlamak amacıyla Irak Devleti Ankara Büyükelçiliği ile işbirliği içerisinde çalışmaya hazırız olduklarını ifade etti. - İSTANBUL