"Ankara Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı 2022" başladı - Son Dakika

Ankara Valiliği ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi iş birliğiyle "Ankara Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı 2022" düzenlendi.

Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde yapılan çalıştayda İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından konuşan Ankara Valisi Vasip Şahin, nesillerin ve geleceğin muhafazasının herkesin üzerine düşen büyük bir sorumluluk olduğunu söyledi.

Şahin, bağımlılığın bütün toplumları derinden etkileyen ve çok yakından hissedilen ana problemlerden biri olduğunu belirtti.

Bağımlılıkla mücadelenin bütün paydaşlar tarafından ve birlikte yürütülmesi gerektiğini ifade eden Şahin, her türlü bağımlılığın, modern yaşam tarzının getirdiği, insanın yalnızlaşması ve yabancılaşması sonucu arayış içine düştüğü yanlış bir yol olduğunu söyledi.

Şahin, şöyle konuştu:

"Yani bir genç niye uyuşturucuya müptela oluyor? Teknoloji bağımlısı oluyor? Niye başka arayışlar içerisinde? Benim kanaatime göre, o insan kendini ifade edeceği, kendini bulacağı ve kendine saygı duyulacak bir çevre arıyor. Eğer ailesiyle, komşusuyla, arkadaşlarıyla ve büyükleriyle kendini ifade edebileceği bir ortam oluşturabilseydi, çok kuvvetle muhtemel ki o tarafa meyil etmeyecekti. Tabii ki bir takım hastalıklar, psikolojik sapmalar olabilir. Ama bu bir anomalidir, bir hastalıktır. Toplumun az bir kesimini ilgilendirir. Ama gördüğümüz toplumun tamamı böyle bir yöne doğru gidiyor. Bir arada oturduğumuzda herkes mutlaka 10 dakikada bir telefonuna bakma ihtiyacı hissediyor."

Şahin, sosyal kalkınma olmadan ekonomik kalkınmanın sürdürülemeyeceğine dikkati çekti.

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin de temel hedeflerinin toplumsal problemlerin çözümüne akademik birikimlerle katkı sağlamak olduğunu söyledi.

Tekin, salgın süreci ve teknoloji alanındaki ortamın insanları teknoloji bağımlılığı konusunda iflah olmaz bir noktaya getirdiğini ifade etti.

Çalıştaya ilişkin bilgi veren Psikolojik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cengiz Şahin ise çalıştay kapsamında alkol, tütün, uyuşturucu, kumar, teknoloji bağımlılığı ve bunlarla mücadele; bağımlılıkla mücadelenin sosyal, eğitim, çevre, emniyet ve iletişim yönü ile bağımlılıkla mücadelede kurumlar arası koordinasyona ilişkin masalar kurularak, konunun ele alınacağını aktardı.

Programa AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Ankara İl Sağlık Müdürü Ahmet Zülfikar Akelma, Ankara Vali Yardımcısı Ayhan Özkan, Yenimahalle Kaymakamı Türker Çağatay Halim ve Keçiören Kaymakamı Mehmet Akçay katıldı.