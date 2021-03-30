ANKARA Bahçeli, grup toplantısında konuştu - Son Dakika

Bahçeli, grup toplantısında konuştu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu: Bahçeli, "'Sonbaharda seçim olur' diyenler boşuna heveslenmesin seçim zamanında yapılacak, bu millet ufkunu daraltan zilleti kaçtığı yere kadar kovalayacaktır" dedi.