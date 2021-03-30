ANKARA Bahçeli, grup toplantısında konuştu - Son Dakika

ANKARA Bahçeli, grup toplantısında konuştu
30.03.2021 11:52
Bahçeli, grup toplantısında konuştuMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu: Bahçeli, "'Sonbaharda seçim olur' diyenler boşuna heveslenmesin seçim zamanında yapılacak, bu millet ufkunu daraltan zilleti kaçtığı yere kadar kovalayacaktır" dedi.
Bahçeli, grup toplantısında konuştu
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu: Bahçeli, "'Sonbaharda seçim olur' diyenler boşuna heveslenmesin seçim zamanında yapılacak, bu millet ufkunu daraltan zilleti kaçtığı yere kadar kovalayacaktır" dedi.
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