Ankara bahçeli'nin 'göçmen kreşi' açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara bahçeli'nin 'göçmen kreşi' açıldı - Son Dakika

Ankara bahçeli'nin 'göçmen kreşi' açıldı

6 saat önce

Bahçeli'nin 'göçmen kreşi' açıldıNursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA)- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla, Edirne'de sınırda bekleyen göçmen çocuklar için kurulan 'Göçmen kreşi' faaliyete başladı.

Bahçeli'nin 'göçmen kreşi' açıldı

Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA)- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla, Edirne'de sınırda bekleyen göçmen çocuklar için kurulan 'Göçmen kreşi' faaliyete başladı. Bahçeli, kreşe sığınan ve tüm ihtiyaçları karşılanan çocuklara bot, mont, kazak ve temel gıda gibi yardımlar da gönderdi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin Edirne İl Teşkilatı ve Edirne Ülkü Ocakları Başkanlığı'na talimat vererek, sınırda zor şartlarda olan göçmen çocuklar için 'Göçmen kreşi' oluşturulmasını istedi. Bunun üzerine ilgili birimler, bölgede çocukların hem ısınabilecekleri hem de tüm günlerini geçirebilecekleri kreş kurdu. Göçmen çocuklar, günlerini yeni açılan kreşte geçirmeye başladı. Sayıları her geçen gün artan kreşteki çocukların tüm ihtiyaçları karşılanıyor. Kreşte ayrıca, Edirne Ülkü Ocakları üyesi üniversiteli gençler de gönüllü olarak çalışıyor. Üniversiteliler, çocuklarla oyunlar oynayıp, onlara destek oluyor.

GÖÇMENLERE YARDIM ELİ

Öte yandan, MHP lideri Bahçeli'nin talimatıyla bölgeye 3 yardım TIR'ı gönderildi. Özellikle 0-10 yaş grubu çocuklar için kaban, çocuk botu, kıyafet, kazak, pantolon, oyuncaklarla birlikte battaniye, iç çamaşırı ile su, gıda ve temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu yardımlar, mültecilere dağıtılıyor. Yardımlar, Edirne MHP İl Başkanlığı ile Edirne Ülkü Ocakları Başkanlığı organizasyonunda, Edirne Valiliği ve AFAD ekiplerinin desteğiyle dağıtılıyor.

Ankara bahçeli'nin 'göçmen kreşi' açıldı

Devlet Bahçeli, Edirne, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 03:14 Kaynak: DHA
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