ANKARA Bahçesindeki kediler, Burhan Dede'yi yangından kurtardı
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Bahçesindeki kediler, Burhan Dede'yi yangından kurtardıANKARA'da, yalnız yaşadığı gecekonduda yangın çıkan Burhan Nacaksız (80), bahçesinde baktığı kedilerinin sesine uyarak alevlerden son anda kurtuldu.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 06:56 Kaynak: DHA
Bahçesindeki kediler, Burhan Dede'yi yangından kurtardı
ANKARA'da, yalnız yaşadığı gecekonduda yangın çıkan Burhan Nacaksız (80), bahçesinde baktığı kedilerinin sesine uyarak alevlerden son anda kurtuldu. Altındağ Anafartalar Mahallesi
Uzunyol Sokak üzerinde bulunan Burhan Nacaksız'a ait gecekonduda saat 03.45 sıralarında yangın çıktı. Dakikalar içinde büyüyen alevler, gecekondunun çatısını tutuşturdu. Ev sahibi Burhan Nacaksız, bahçesinde baktığı kedilerin sesine uyanarak kendini sokağa attı. Bitişikteki evde oturan Ayşe Ertürk'ü (79) de komşuları uyandırarak evden çıkardı. Yangın, kısa süre içinde Ertürk'ün evine de sıçradı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın, itfaiyenin bir saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.
İki gecekondunun da kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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