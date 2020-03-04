Ankara bakan akar, ab komisyonu başkan yardımcısı fontelles ve beraberindeki heyetle bir araya geldi - Son Dakika

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Ankara bakan akar, ab komisyonu başkan yardımcısı fontelles ve beraberindeki heyetle bir araya geldi
6 saat önce
ANKARA Bakan Akar, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Fontelles ve Beraberindeki Heyetle Bir Araya Geldi.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 09:40 Kaynak: DHA
ANKARA Bakan Akar, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Fontelles ve Beraberindeki Heyetle Bir Araya Geldi
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