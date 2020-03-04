Ankara bakan akar, ab komisyonu başkan yardımcısı fontelles ve beraberindeki heyetle bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara bakan akar, ab komisyonu başkan yardımcısı fontelles ve beraberindeki heyetle bir araya geldi - Son Dakika

Ankara bakan akar, ab komisyonu başkan yardımcısı fontelles ve beraberindeki heyetle bir araya geldi

6 saat önce

ANKARA Bakan Akar, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Fontelles ve Beraberindeki Heyetle Bir Araya Geldi.

ANKARA Bakan Akar, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Fontelles ve Beraberindeki Heyetle Bir Araya Geldi

Ankara bakan akar, ab komisyonu başkan yardımcısı fontelles ve beraberindeki heyetle bir araya geldi

Avrupa Birliği, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 09:40 Kaynak: DHA
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