ANKARA Bakan Akar'dan generallere yönelik o sözlerle ilgili açıklama
27 dakika önce
ANKARA Bakan Akar'dan generallere yönelik o sözlerle ilgili açıklama(Tür: Ankara)
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 05:42 Kaynak: DHA
ANKARA Bakan Akar'dan generallere yönelik o sözlerle ilgili açıklama
(Tür: Ankara
)
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