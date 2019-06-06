Son Dakika Haberleri: ANKARA Bakan Akar'dan generallere yönelik o sözlerle ilgili açıklama
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ANKARA Bakan Akar'dan generallere yönelik o sözlerle ilgili açıklama

27 dakika önce

ANKARA Bakan Akar'dan generallere yönelik o sözlerle ilgili açıklama(Tür: Ankara)

ANKARA Bakan Akar'dan generallere yönelik o sözlerle ilgili açıklama
(Tür: Ankara)
ANKARA Bakan Akar'dan generallere yönelik o sözlerle ilgili açıklama
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 05:42 Kaynak: DHA
Ankara, Güncel
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