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Ankara-bakan akar'dan s-400 açıklaması planlandığı şekilde devam ediyor
6 saat önce
Bakan Akar'dan S-400 açıklaması: Planlandığı şekilde devam ediyorMİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, S-400 hava savunma sistemiyle ilgili, "Her şey normal. Çalışmalarımız planlandığı şekilde devam ediyor" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 12:53 Kaynak: DHA
Bakan Akar'dan S-400 açıklaması: Planlandığı şekilde devam ediyor
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, S-400 hava savunma sistemiyle ilgili, "Her şey normal. Çalışmalarımız planlandığı şekilde devam ediyor" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesinde gazetecilerin Ankara'da dün gerçekleştirilen S-400 testine ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Akar, "Her şey normal. Bu tedarik biliyorsunuz bir süreçtir. Bu süreç çerçevesinde faaliyetler vardır. Bunlar da planlandığı şekilde icra edilmektedir. Yeni farklı bir şey yok. Çalışmalarımız planlandığı şekilde devam ediyor. Her şey planlandığı gibi, planlanan faaliyetler devam ediyor. Farklı, beklenmeyen herhangi bir şey söz konusu değil" dedi.
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