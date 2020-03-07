Ankara bakan akar-' idlib'de siyasi çözümle ilgili önemli bir adım atıldı' - Son Dakika

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Ankara bakan akar-' idlib'de siyasi çözümle ilgili önemli bir adım atıldı'
6 saat önce
ANKARA Bakan Akar-' İdlib'de Siyasi Çözümle İlgili Önemli Bir Adım Atıldı'
Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 10:42 Kaynak: DHA
ANKARA Bakan Akar-' İdlib'de Siyasi Çözümle İlgili Önemli Bir Adım Atıldı'
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