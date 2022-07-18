Bakan Akar'dan 'tahıl koridoru' açıklaması: Gayretlerimizi sürdürüyoruz - Son Dakika
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Bakan Akar'dan 'tahıl koridoru' açıklaması: Gayretlerimizi sürdürüyoruz

18.07.2022 15:14

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Tahıl ve gıda maddelerinin taşınması için bir plan üzerinde, genel prensipler üzerinde anlaşmaya varıldı.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Tahıl ve gıda maddelerinin taşınması için bir plan üzerinde, genel prensipler üzerinde anlaşmaya varıldı. Bunun somut uygulama planına dönüşmesi için gayretlerimizi sürdürüyoruz. Bu hafta içinde bununla ilgili bir toplantı yapılması muhtemel" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, bakan yardımcıları ve birlik komutanlarının katılımıyla video konferans toplantısı gerçekleştirildi. Kuvvet ve ordu komutanlarının yanı sıra yurt içi ve dışındaki birlik komutanları devam eden faaliyetlere ve sahadaki son duruma ilişkin bilgiler paylaştı. Toplantıda konuşan Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yoğun bir dönemden geçtiğine vurgu yaparak, "Şu ana kadar büyük bir başarıyla bize verilen görevleri yerine getirdiniz. Bundan dolayı hepinizi kutluyorum. İnşallah bundan sonra da aynı ciddiyet ve samimiyetle, diyalog ve koordinasyon içinde faaliyetleri yürütmek suretiyle bize verilen görevleri başaracağız" ifadelerini kullandı.

'1980 KİŞİNİN İLİŞİĞİ KESİLDİ'Başta Suriye ve Irak olmak üzere tüm komşuların sınırlarına saygılı şekilde faaliyetlerin devam ettiğini aktaran Akar, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileklerini ileterek, şunları söyledi: "Başta PKK/ YPG, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere tüm terör örgütleri ile mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu konudaki politikamız çok açık, net. Yoğun mücadelemiz devam edecek. PKK/YPG, DEAŞ ve diğerleri ile arazideki mücadelemiz sürerken FETÖ ile mücadelemiz ilk günkü gibi yani 16 Temmuz 2016'da ne ise aynı ciddiyet, samimiyet, dikkat ve hassasiyetle devam ediyor. Bunun dışında bir şey asla düşünülemez. Son bir yıl içinde FETÖ ile bağlantısından dolayı 1980 kişinin ilişiği kesildi. FETÖ'den temizlendikçe gücümüzün arttığını görüyoruz. Bunun de en somut örneği Mehmetçiğin yaptığı başarılı operasyonlar ve kara, deniz ve havada gerçekleştirdiği tatbikatlardır."'HAFTA İÇİNDE TOPLANTI YAPILMASI MUHTEMEL'

Tüm dünyayı etkileyen tahıl krizinin çözümüne yönelik faaliyetlere de değinen Akar, bu kapsamda ilgili bakanlık ve kurumların birçok ikili toplantı icra ettiğini belirtti. Son olarak 13 Temmuz'da Türkiye, Rusya Federasyonu ve Ukrayna savunma bakanlıkları askeri heyetleri ile Birleşmiş Milletler heyeti arasında İstanbul'da dörtlü toplantı yapıldığını hatırlatan Akar, toplantı kapsamında Ukrayna ve Rusya Federasyonu askeri heyetlerinin ilk defa BM mensupları ile beraber aynı masa etrafında bir araya geldiğini vurguladı. Akar, "Tahıl ve gıda maddelerinin taşınması için bir plan üzerinde, genel prensipler üzerinde anlaşmaya varıldı. Bunun somut uygulama planına dönüşmesi için gayretlerimizi sürdürüyoruz. Bu hafta içinde bununla ilgili bir toplantı yapılması muhtemel. Bu kapsamda İstanbul'da bir harekat merkezinin kurulması, liman çıkış ve varış noktalarında müşterek kontrollerin yapılması ve intikal rotalarında seyir emniyetinin sağlanması gibi temel teknik hususlar söz konusu" ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü:

- Toplantıdan görüntü

- Bakan Akar'ın konuşması

- Genel ve detay

Haber:  ANKARA,


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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıkladı: Tahıl koridoru konusunda anlaşmaya varıldı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıkladı: Tahıl koridoru konusunda anlaşmaya varıldı Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'dörtlü toplantı' ve 'terörle mücadele' açıklaması Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'dörtlü toplantı' ve 'terörle mücadele' açıklaması
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Akar'dan 'tahıl koridoru' açıklaması: Gayretlerimizi sürdürüyoruz - Son Dakika

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