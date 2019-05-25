ANKARA Bakan Akar Türkiye'nin menfaatlerine saygı gösterilmesi temennimiz-2
1 saat önce
ANKARA Bakan Akar Türkiye'nin menfaatlerine saygı gösterilmesi temennimiz-2(Tür: Ankara)
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 03:30 Kaynak: DHA
ANKARA Bakan Akar Türkiye
'nin menfaatlerine saygı gösterilmesi temennimiz-2
(Tür: Ankara
)
Kapadokya'da Ahırdan Tarih Fışkırdı
Bayramda 10 Milyar Liralık Turizm Hareketliliği Bekleniyor
Palandöken'e Türkiye'nin En Uzun Zipline Hattı Kurulacak
Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ın "Zırhlı Jip" İddiasına Cevap Verdi: Devlet Bana Tahsis Etti