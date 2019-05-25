Son Dakika Haberleri: ANKARA Bakan Akar Türkiye'nin menfaatlerine saygı gösterilmesi temennimiz-2

ANKARA Bakan Akar Türkiye'nin menfaatlerine saygı gösterilmesi temennimiz-2

1 saat önce

ANKARA Bakan Akar Türkiye'nin menfaatlerine saygı gösterilmesi temennimiz-2(Tür: Ankara)

ANKARA Bakan Akar Türkiye'nin menfaatlerine saygı gösterilmesi temennimiz-2
(Tür: Ankara)
ANKARA Bakan Akar Türkiye'nin menfaatlerine saygı gösterilmesi temennimiz-2
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 03:30 Kaynak: DHA
Ankara, Türkiye, Güncel
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