ANKARA Bakan Albayrak: Merkez Bankası 2022'de taşınacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel ANKARA Bakan Albayrak: Merkez Bankası 2022'de taşınacak - Son Dakika

ANKARA Bakan Albayrak: Merkez Bankası 2022'de taşınacak

6 saat önce

Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak, "Merkez Bankası'nın İstanbul'a taşınması 2022 yılında tamamlanacak" dedi.

ANKARA Bakan Albayrak: Merkez Bankası 2022'de taşınacak, System.String[]

Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak, " Merkez Bankası'nın İstanbul'a taşınması 2022 yılında tamamlanacak" dedi.

Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak, TBMM Genel Kurulu'nda süren 2020 yılı bütçe görüşmelerinde, milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Albayrak, 200 binden fazla KOBİ ve esnafa bir kısmı Hazine tarafından karşılanacak şekilde 50 milyar liranın üzerinde kredi sağlandığını söyledi.

Merkez Bankası'nın taşınmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Albayrak, şunları söyledi:

'Merkez Bankası'nın bazı bölümlerinin İstanbul'a taşınması söz konusu. İstanbul sadece bir finans merkezi olarak değil, Türkiye ekonomisinin 3'te birinin merkezi olması nedeniyle küresel bir ekonominin merkezi olması nedeniyle, sadece 9/5 değil, 7/24 bazı piyasalarla, finansal kurumlarıyla uluslararası sektör ve firmaları ile hemhal olunmayı  gerektiren bir şehirdir. Merkez Bankası'nın bazı bölümleri İstanbul'a taşınacak. Bunu 2022 yılında tamamlayacağız."

Haber: Besti KARALAR- Harun ÖZALP/ANKARA, -


Merkez Bankası, İstanbul, Maliye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 01:34 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mansur Yavaş: Merkez Bankası faizinin yarı fiyatına kredi bulduk
Mine Tugay'ın bacak dekolteli pozu Instagram'ı yıktı geçti Rusya'da askeri helikopter düştü: 2 pilot hayatını kaybetti İstanbul'da yılbaşı öncesi dev sahte içki operasyonu: 107 gözaltı

Son Dakika Haberleri
07:47 Gümrük kaçağı ürünlere yönelik operasyon - Son Dakika
07:39 Aranan hükümlülere şafak operasyonu - Son Dakika
07:29 Yılbaşı öncesi İstanbul merkezli 8 ilde büyük sahte içki operasyonu( - Son Dakika
07:24 Dışişleri Bakanlığı: "(ABD'deki yaptırım hazırlığı) Girişimler, milli güvenliğimizle ilgili egemen... - Son Dakika
07:23 YILBAŞI ÖNCESİ İSTANBUL MERKEZLİ 8 İLDE BÜYÜK SAHTE İÇKİ OPERASYONU(GENİŞ HABER) - Son Dakika
07:20 Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem oldu - Son Dakika
23:48 "Kırmızı kod" verilen Antalya'da bir eve yıldırım düştü! - Son Dakika
23:26 Başkan Aydın'dan "duvara bantlanmış muz" eserine gönderme: "Sanat eseri dediğin böyle olur" - Son Dakika
22:40 "Uyuşturucu satanların hepsini döveceğim" dedi, evinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika
22:32 Bolu Dağı Tüneli, kontrol için yarın 1,5 saat trafiğe kapatılacak - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 07:50:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ANKARA Bakan Albayrak: Merkez Bankası 2022'de taşınacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]