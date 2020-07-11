ANKARA Bakan Albayrak'tan, 'Srebrenitsa katliamı' mesajı - Son Dakika

ANKARA Bakan Albayrak'tan, 'Srebrenitsa katliamı' mesajı
Bakan Albayrak'tan, 'Srebrenitsa katliamı' mesajıHAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Srebrenitsa Katliamı'nın 25'inci yıl dönümünü, Aliya İzzetbegoviç'in "Ne yaparsanız yapın; ama soykırımı unutmayın.
Bakan Albayrak'tan, 'Srebrenitsa katliamı' mesajı
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Srebrenitsa Katliamı'nın 25'inci yıl dönümünü, Aliya İzzetbegoviç'in "Ne yaparsanız yapın; ama soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır" sözleriyle andı.
Bakan Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından 1995'te yaşanan soykırımın yıl dönümü nedeniyle yaptığı paylaşımda, "Tarih 11 Temmuz 1995, zulmün adı Srebrenitsa. 'Ne yaparsanız yapın ama soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır'. Aliya İzzetbegoviç" ifadesini kullandı.
Haber: ANKARA, (DHA)
Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 14:28 Kaynak: DHA
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