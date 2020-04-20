ANKARA Bakan Albayrak: Var gücümüzle çalışıyoruz - Son Dakika

Bakan Albayrak: Var gücümüzle çalışıyoruz

ANKARA, (DHA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm esnaflarımızın ekmek kapılarını ayakta tutmak, bu süreçte onları rahatlatmak için var gücümüzle çalışıyoruz" diyerek bir fırıncı esnafının konuşmalarının olduğu görüntüleri paylaştı.

Bakan Albayrak şu ifadelerle videoyu paylaştı :

"Tüm esnaflarımızın ekmek kapılarını ayakta tutmak, bu süreçte onları rahatlatmak için var gücümüzle çalışıyoruz.Ecevit Bey'in dediği gibi çok yakın zamanda esnafımızın işleri eskisi gibi olacak inşallah. O zamana kadar biz de üzerimize düşeni yapacağız. #BirlikteBaşaracağız"