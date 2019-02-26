Ankara Bakan Çavuşoğlu Çekilme Sürecini Nasıl Koordine Edeceğimizi Konuşuyoruz

Bakan Çavuşoğlu Çekilme sürecini nasıl koordine edeceğimizi konuşuyoruz (3)
ÇAVUŞOĞLU, DİKMEN'DE KANAAT ÖNDERLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Dikmen
'de kanaat önderleri ve vatandaşlarla bir araya geldi. Toplantıda konuşan Bakan Çavuşoğlu, bir ay sonra gerçekleştirilecek yerel seçimlere değindi. Çavuşoğlu, CHP
'li vatandaşlarımız için söylüyorum, sırf partisinden diye hizmet yapmayacağını bile bile o partinin adayına oy vermek zorunda kalmasınlar. Bu çok kötü bir psikoloji, ama bu o vatandaşımızın suçu değil. Vatandaşlarımızı bu duruma düşürenlerin kabahati. Vatandaşımızın enayi olmadığını göstermemiz lazım. Hizmet eden kimse, ona oy vermek lazım. Kimse bu halkı enayi yerine koymasın. Ben bunu Aydın
'da da yaşadım. Aydın gibi bir yerde musluk suyundan akan su tuzlu. Hangi çağda yaşıyoruz. Bodrum
'un her yerinde çöp var. Geçen bayram 12 milyon kişi Bodrum'da yaşadı. Bir kişinin bile burnu kanamadı. Fakat daha sonra Bodrum, çöp ve sel ile anıldı dedi.
'BOŞ SÖZLERLE ATATÜRKÇÜLÜK DEMEK, ATATÜRK'TEN GEÇİNMEK DEMEKTİR' Çankaya
'da 30 senedir bir tane hizmet göremediğini belirterek CHP'yi sert sözlerle eleştiren Çavuşoğlu, Şimdi değiştirme zamanı. Ankara
'nın, İzmir
, Aydın ve Muğla
gibi karanlığa doğru gitmesine müsaade edemeyiz. Atatürk
bize hedef gösterdi. 'Muasır medeniyetler seviyesinin üzerine Türkiye
'yi çıkarın' dedi. Çankaya'da, İzmir'de veya Aydın'da bunlar var mı, tam tersi karanlığa götürme var. Hep çağdaşlıktan bahsediliyor, önce yaşadığın kenti, çağdaş seviyeye getireceksin. Buda
konuşarak boş sözlerle olmaz. Boş sözlerle Atatürkçülükte olmaz. Boş sözlerle Atatürkçülük demek, Atatürk'ten geçinmek demektir. Buna da müsaade etmememiz lazım. Bugün zayıf duruma düşmeye başladıkça terör örgütleriyle olmaya başlıyorlar. Bu çalışmayla bu tembellikle nasıl iktidara geleceksin. İktidara gelmedikçe marjinalleşiyorlar. Şimdide tek umudu dağdaki PKK
, ne kadar bölücü varsa onlardan umut bekliyorlar. Ben CHP'ye bölücü demiyorum. Fakat, o partinin içinde PKK'ya destek veren var. Bunlardan bu memlekete hiçbir şey olmaz. Bu seçimde çok güzel bir ders vereceğiz. Çankaya bize Atatürk'ün emanetidir. Bunlar hiçbir emanete sahip çıkamazlar. Çankaya'nın hali ortada ifadelerini kullandı.