ANKARA Bakan Çavuşoğlu Yurt dışında koronavirüs nedeniyle 124 Türk vatandaşı hayatını kaybetti - 2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel ANKARA Bakan Çavuşoğlu Yurt dışında koronavirüs nedeniyle 124 Türk vatandaşı hayatını kaybetti - 2 - Son Dakika

ANKARA Bakan Çavuşoğlu Yurt dışında koronavirüs nedeniyle 124 Türk vatandaşı hayatını kaybetti - 2

26 dakika önce

ANKARA Bakan Çavuşoğlu Yurt dışında koronavirüs nedeniyle 124 Türk vatandaşı hayatını kaybetti - 2.

ANKARA Bakan Çavuşoğlu Yurt dışında koronavirüs nedeniyle 124 Türk vatandaşı hayatını kaybetti - 2

ANKARA Bakan Çavuşoğlu Yurt dışında koronavirüs nedeniyle 124 Türk vatandaşı hayatını kaybetti - 2

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 09:25 Kaynak: DHA

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