Son Dakika › Güncel › ANKARA Bakan Çavuşoğlu Yurt dışında koronavirüs nedeniyle 124 Türk vatandaşı hayatını kaybetti - 2 - Son Dakika
ANKARA Bakan Çavuşoğlu Yurt dışında koronavirüs nedeniyle 124 Türk vatandaşı hayatını kaybetti - 2
26 dakika önce
ANKARA Bakan Çavuşoğlu Yurt dışında koronavirüs nedeniyle 124 Türk vatandaşı hayatını kaybetti - 2.
ANKARA Bakan Çavuşoğlu Yurt dışında koronavirüs nedeniyle 124 Türk vatandaşı hayatını kaybetti - 2
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 09:25 Kaynak: DHA
Son Dakika Kovid-19 nedeniyle 9 ülkede 125 Türk vatandaşı hayatını kaybetti Bakan Çavuşoğlu: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle 124 Türk vatandaşı hayatını kaybetti Son Dakika: Dünya genelindeki koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu aştı FETÖ ile bağlantılı "Türkiye Gerçekleri" hesabının sahibi gözaltına alındı