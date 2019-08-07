ANKARA Bakan Dönmez Hedefe ulaştığımızda doğal gaza da ulaşmış olacağız 2
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ANKARA Bakan Dönmez Hedefe ulaştığımızda doğal gaza da ulaşmış olacağız 2.
ANKARA Bakan Dönmez Hedefe ulaştığımızda doğal gaza da ulaşmış olacağız 2 Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 01:34 Kaynak: DHA
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