Son Dakika Haberleri: Ankara_bakan ersoy japonya'dan 500 bin turist kapasitesini yakalamak istiyoruz 2
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Ankara_bakan ersoy japonya'dan 500 bin turist kapasitesini yakalamak istiyoruz 2

48 dakika önce

Bakan Ersoy Japonya'dan 500 bin turist kapasitesini yakalamak istiyoruz 2.

Bakan Ersoy Japonya'dan 500 bin turist kapasitesini yakalamak istiyoruz 2

Japonya, turist, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 03:57 Kaynak: DHA
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