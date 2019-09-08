Ankara_bakan ersoy japonya'dan 500 bin turist kapasitesini yakalamak istiyoruz 1
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Bakan Ersoy Japonya'dan 500 bin turist kapasitesini yakalamak istiyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 03:57 Kaynak: DHA
Bakan Ersoy Japonya'dan 500 bin turist kapasitesini yakalamak istiyoruz
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