Son Dakika Haberleri: ANKARA Bakan Ersoy Terör örgütleriyle mücadelemizde ABD'den somut destek görmek istiyoruz
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ANKARA Bakan Ersoy Terör örgütleriyle mücadelemizde ABD'den somut destek görmek istiyoruz

1 saat önce

Bakan Ersoy Terör örgütleriyle mücadelemizde ABD'den somut destek görmek istiyoruzKÜLTÜR ve ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ülkemizin güvenliği için doğrudan tehdit oluşturan PKK, PYD, YPG ve FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadelemizde, müttefikimiz ABD'nin daha somut desteğini görmek...

Bakan Ersoy Terör örgütleriyle mücadelemizde ABD'den somut destek görmek istiyoruz
KÜLTÜR ve ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ülkemizin güvenliği için doğrudan tehdit oluşturan PKK, PYD, YPG ve FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadelemizde, müttefikimiz ABD'nin daha somut desteğini görmek istiyoruz dedi.
Amerika Birleşik Devletleri'nin bağımsızlığının 243'üncü yıl dönümü nedeniyle Ankara'daki ABD Büyükelçiliği rezidansında resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona katılan davetlileri, ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey Hovoiner ve eşi Laura Hovoiner karşıladı. Resepsiyona, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve bazı milletvekilleri, Demirören Haber Ajansı (DHA) Genel Müdürü Salih Zeki Sarıdanişmet ve DHA Ankara Temsilcisi Tuba Atav ile çok sayıda davetli katıldı.
Resepsiyonda saygı duruşunda bulunulduktan sonra ABD ve Türkiye'nin milli marşları okundu. Burada konuşan ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey Hovenier, Türk-Amerikan ilişkilerinin önemine değinerek, iki ülke arasındaki ilişkilerin Osmanlı döneminde 1831 yılında, Türkiye Cumhuriyeti ile de 1927 yılında başladığını ifade etti.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise ABD'nin Türkiye için güçlü bir müttefik olduğunu ifade ederek, Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler ilk temasları da dahil ettiğimizde 200 yıla yaklaşan köklü bir geçmişe uzanmaktadır. İşbirliğimizin dayandığı bu güçlü zemin bugüne kadar yaşadığımız her türlü zorluğun aşılmasında bize ışık tutmuş, çıkış yolu göstermiştir. Yaşadığımız mevcut güçlükleri de aynı şekilde aşacağımıza ve daha güçlü bir ortaklığın temellerini birlikte atacağımıza inancımız tamdır dedi.
'ABD'DEN SOMUT DESTEK GÖRMEK İSTİYORUZ'
ABD ile Türkiye ilişkilerinin en yoğun dönemlerden birini yaşadıklarını belirten Bakan Ersoy, konuşmasına şöyle devam etti
Suriye başta olmak üzere ülkemizde yaşanan gelişmelerle ilgili olarak ABD'li muhataplarımızla yakın istişaremizi sürdürüyoruz. Buna paralel olarak ülkemiz güvenliğine en yakın ve doğrudan tehdit oluşturan PKK, PYD, YPG ve FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadelemizde önümüzdeki dönemde müttefikimiz ABD'nin daha somut desteğini görmek istiyoruz. Türkiye ile ABD arasında daha güçlü bir işbirliği ikili ilişkilerimiz için olduğu kadar, ülkemiz için de büyük fırsatlar yaratacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız ile ABD Başkanı Sayın Trump'ın G-20 zirvesi marjında gerçekleştirdikleri görüşme, başta ikili ticaret hacmimiz olmak üzere ilişkilerin her alanda daha da geliştirilmesi konusundaki ortak vizyonu ve üst düzey siyasi iradeyi teyit etmiştir. Bu bakımdan Başkan Trump'ın ülkemize planlanan ziyaretinin önemli bir adım oluşturacağına inanıyoruz.
ANKARA Bakan Ersoy Terör örgütleriyle mücadelemizde ABD'den somut destek görmek istiyoruz
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:57 Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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