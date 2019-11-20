Ankara bakan ersoy türkiye'nin yabancı sermaye yatırımları 38 milyar dolara ulaştı

Bakan Ersoy Türkiye'nin yabancı sermaye yatırımları 38 milyar dolara ulaştı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin sadece yabancı sermaya çeken değil ihraç eden bir ülke konumuna geldiğini belirterek, 2018 sonu itibarıyla Türkiye'nin yurt dışındaki yabancı sermaye yatırımları 38 milyar dolara ulaştı dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bangladeş Maliye Bakanı Mustafa Kamal ile birlikte Ticaret Bakanlığı'nda düzenlenen Türkiye-Bangladeş Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 5'inci dönem toplantısına katıldı. Bakan Ersoy, 7 yıl aradan sonra yapılan bu toplantının, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilere ivme kazandırması açısından büyük önem taşıdığını söyledi. İki ülke arasındaki ilişkilerin daha ileri seviyelere taşınabileceğini ve bu nedenle yeni iş birliği alanları tasarlanması gerektiğini ifade eden Bakan Ersoy, daha sonra Türkiye'deki mevcut ekonomik durumu anlattı.

'YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI 38 MİLYAR DOLARA ULAŞTI'

Türkiye'nin 2018 yılında 168 milyar dolar ihracat ve 223 milyar dolar ithalata ulaştığını belirten Bakan Ersoy, şunları söyledi

Bunun yanı sıra sunduğumuz istikrar ve büyüme potansiyeliyle 2000 yılından bu yana ülkemize gelen doğrudan yabancı sermaye miktarı 133 milyar dolar oldu. Türkiye bu dönemde sadece yabancı sermaye çeken değil ihraç eden bir ülke konumuna da geldi. 2018 sonu itibariyle Türkiye'nin yurt dışındaki yabancı sermaye yatırımları 38 milyar dolara ulaştı. Paylaşacak çok şeyimiz olduğumuza inanıyorum. Gelişim yolundaki deneyimimizi Bangladeş ile paylaşmaktan memnuniyet duyacağımı bildirmek istiyorum. Türkiye coğrafi uzaklığa rağmen Asya-Pasifik bölgesine ilgisini son yıllarda önemli ölçüde artırdı. Şu an Güney Kore, Malezya, Singapur ile yürürlükte olan bir serbest ticaret anlaşmamız var. Japonya, Endonezya ve Tayland ile de müzakerelerimiz devam etmektedir.

'TİCARETİMİZE, ÇOK BOYUTLU BİR YAPI KAZANDIRMALIYIZ'

Bangladeş'in hızlı bir büyüme potansiyeli olduğunu ve iki ülke arasındaki ticaret hacminin, potansiyelin çok altında olduğunu ifade eden Bakan Ersoy, şöyle konuştu

2018 yılında ticaret hacmimiz 858 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ticaret hacmimizi çok daha ileri seviyeye taşımak için buradayız. Hükümetler olarak gayret ve enerjimizi, bu potansiyeli ortaya çıkaracak şekilde planlamalıyız. Yapılması gereken ilk iş, ikili ticaretimize çok boyutlu bir yapı kazandırmak ve bu vesileyle hacmini artırmak olmalı. Bu noktada 2011 yılında kurulan Türkiye-Bangladeş İş Konseyi'nin etkin kullanılması çok önemli. Konsey sayesinde iş adamlarımız arasındaki teması artırmak istiyoruz. İki ülke arasındaki yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması anlaşmasını imzalayarak yurt dışı yatırım konusunda da ilerleme kaydedeceğimize inanıyorum.

Maliye Bakanı Kamal da, Bangladeş halkının dünyaya örnek bir halk olduğunu, çalışkan ve dayanaklı olduğunu belirterek, son 2 yılda yüzde 8 büyüme oranını yakaladıklarını söyledi.

HABER Gökhan CEYLAN ANKARA, (DHA)