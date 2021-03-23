ANKARA-Bakan Gül Kadına yönelik şiddete asla tolerans tanıyamayız - Son Dakika

ANKARA-Bakan Gül Kadına yönelik şiddete asla tolerans tanıyamayız

Bakan Gül: Kadına yönelik şiddete asla tolerans tanıyamayızAdalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dikmen Hakimevi'nde düzenlenen Erzurum Çocuk Adalet Merkezi İşbirliği Protokolü törenine katıldı.

Bakan Gül: Kadına yönelik şiddete asla tolerans tanıyamayız Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dikmen Hakimevi'nde düzenlenen Erzurum Çocuk Adalet Merkezi İşbirliği Protokolü törenine katıldı. Bakan Gül, "Hiç kadının şiddete maruz kalmadığı, çocukların suça sürüklenmediği bir toplumu hep beraber inşa edeceğiz. Kadına yönelik şiddete asla ama asla tolerans tanıyamayız. Sıfır tolerans ilkesini daha güçlü bir şekilde koruyarak sürdüreceğiz" dedi.

Son Dakika

ABD'li milyarder iş adamı William Lauder yasak aşkını evden atmaya çalışıyor

Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi, herkes aynı yorumu yaptı: Annesi değil ablası gibi

BB Erzurumspor, İsmail Kartal ile anlaşma sağladı

Evinde ölü bulunan gencin odasında 10 tane çakmak gazı tüpü bulundu

Esnaf ile zabıta arasında sopalı demirli kavga! 3 memur yaralandı

Eşini öldürdükten sonra "Oh be, namusumu temizledim" diye bağıran katil kocanın camlara yazdığı yazılar dikkat çekti

Son Dakika! Son hafta 100 bin nüfusta vaka görülme oranı en çok artan ve azalan 5 il belli oldu

Yılın en beğenilen kadın dizi oyuncusu seçilen Cansu Dere, ödülüyle poz verdi