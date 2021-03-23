ANKARA-Bakan Gül Kadına yönelik şiddete asla tolerans tanıyamayız - Son Dakika

Bakan Gül: Kadına yönelik şiddete asla tolerans tanıyamayız
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dikmen Hakimevi'nde düzenlenen Erzurum Çocuk Adalet Merkezi İşbirliği Protokolü törenine katıldı. Bakan Gül, "Hiç kadının şiddete maruz kalmadığı, çocukların suça sürüklenmediği bir toplumu hep beraber inşa edeceğiz. Kadına yönelik şiddete asla ama asla tolerans tanıyamayız. Sıfır tolerans ilkesini daha güçlü bir şekilde koruyarak sürdüreceğiz" dedi.
Kaynak: DHA
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