ANKARA Bakan Gül: Ülkemizi geriye götürmek isteyen vesayetçi zihniyetin muvaffak olması mümkün değildir - Son Dakika

ANKARA Bakan Gül: Ülkemizi geriye götürmek isteyen vesayetçi zihniyetin muvaffak olması mümkün değildir
05.04.2021 12:59
Bakan Gül: Ülkemizi geriye götürmek isteyen vesayetçi zihniyetin muvaffak olması mümkün değildir (1)Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara'da 'Adli Yargı ve İdari Yargı Hazırlık Eğitimlerinin Açılış Töreni'ne katıldı.
Bakan Gül: Ülkemizi geriye götürmek isteyen vesayetçi zihniyetin muvaffak olması mümkün değildir (1)
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara'da 'Adli Yargı ve İdari Yargı Hazırlık Eğitimlerinin Açılış Töreni'ne katıldı. Burada konuşan Gül, "Ülkemizi geriye götürmek isteyen vesayetçi zihniyetin muvaffak olması mümkün değildir" dedi.
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ANKARA DHA
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