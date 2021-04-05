ANKARA Bakan Gül: Ülkemizi geriye götürmek isteyen vesayetçi zihniyetin muvaffak olması mümkün değildir - Son Dakika

Bakan Gül: Ülkemizi geriye götürmek isteyen vesayetçi zihniyetin muvaffak olması mümkün değildir (1)

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara'da 'Adli Yargı ve İdari Yargı Hazırlık Eğitimlerinin Açılış Töreni'ne katıldı. Burada konuşan Gül, "Ülkemizi geriye götürmek isteyen vesayetçi zihniyetin muvaffak olması mümkün değildir" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

ANKARA DHA