ANKARA Bakan Karaismailoğlu Hedefimiz TÜRKSAT 5A'yı 30 Kasım'da uzaya fırlatmak - Son Dakika

ANKARA Bakan Karaismailoğlu Hedefimiz TÜRKSAT 5A'yı 30 Kasım'da uzaya fırlatmak

Bakan Karaismailoğlu: Hedefimiz TÜRKSAT 5A'yı 30 Kasım'da uzaya fırlatmakULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "TÜRKSAT 5A haberleşme uydumuzu 2 Ekim'de teslim alacağız. Hedefimiz uydumuzu 30 Kasım 2020'de uzaya fırlatmak" dedi.

Bakan Karaismailoğlu: Hedefimiz TÜRKSAT 5A'yı 30 Kasım'da uzaya fırlatmak

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "TÜRKSAT 5A haberleşme uydumuzu 2 Ekim'de teslim alacağız. Hedefimiz uydumuzu 30 Kasım 2020'de uzaya fırlatmak" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, TEKNOFEST kapsamında Tuz Gölü'nde düzenlenen 'TÜRKSAT Model Uydu Yarışması'nda yerli olarak tasarlanan model uyduların roketle fırlatılması törenine katıldı.

'TOPLUMSAL DALGA OLMASINI İSTİYORUZ'

Bakan Varank, burada yaptığı konuşmasında, gençlerin bilime, teknolojiye, uzaya, havacılığa ilgi duymaları için TEKNOFEST'i düzenlediklerini söyledi. Bakan Varank, "Bu kapsamda yarışmalar düzenliyoruz. Sadece 3 takımla başlayan bu yarışmaya 146 yerli, 3 yabancı üniversite toplam 149 takım katılıyor. Çok başarılı çalışmalar yapan gençlerimiz var. Zonguldak'tan gelen takımımız var, bu sene uzaya gerçek tüp uydusunu gönderecekler. Onun da hazırlıklarını yapıyor. En önemli yatırım gençlere yapılan yatırımdır. TEKNOFEST, ikinci senesinde 1 milyon 700 binden fazla kişinin katılımıyla gerçekleşti. Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında geliştirdiğimiz yerli ve milli ürünlerin tanıtımı yapıyoruz. Biz Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi'nin, yani sadece teknolojiyi tüketen değil, kendi teknolojisini geliştirip, ülke olması yolundaki çabasının vatandaşlarımız tarafından sahiplenilmesini istiyoruz. Bunun bir toplumsal dalga olmasını istiyoruz" dedi.

'HEDEFİMİZ 30 KASIM'DA UYDUYA FIRLATMAK'

Bakan Karaismailoğlu, 5 yıl önce 3 takım 18 kişiyle başlayan yarışmanın bugün 149 takım 900 kişiye ulaştığını belirterek, "Bu bizim için büyük bir başarıdır. İnşallah TÜRKSAT'ın desteğiyle bu daha da büyüyecek. İnşallah TÜRKSAT 5A haberleşme uydumuzu 2 Ekim'de teslim alacağız. Hedefimiz uydumuzu 30 Kasım 2020'de uzaya fırlatmak. Çalışmalara devam ediyoruz, peşinden 5B gelecek. Orada da sürprizlerimiz var. Detaylı açıklama yapacağım" ifadelerini kullandı.

ANKARA Bakan Karaismailoğlu Hedefimiz TÜRKSAT 5A'yı 30 Kasım'da uzaya fırlatmak

Adil Karaismailoğlu, Kasım, Bakan, Ekim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 13:08 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANKARA Bakan Karaismailoğlu Hedefimiz TÜRKSAT 5A'yı 30 Kasım'da uzaya fırlatmak - Son Dakika

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