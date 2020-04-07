ANKARA Bakan Koca Avrupa ülkeleri içinde tedbirleri en erken alan biziz - Son Dakika

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ANKARA Bakan Koca Avrupa ülkeleri içinde tedbirleri en erken alan biziz
6 saat önce
Bakan Koca: Avrupa ülkeleri içinde tedbirleri en erken alan bizizSAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Avrupa ülkeleri içinde tedbirleri en erken alan biziz. İzolasyonda başarılı olursak, erken tedbir avantajından tam olarak yararlanabiliriz" dedi.
Bakan Koca: Avrupa ülkeleri içinde tedbirleri en erken alan biziz
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Avrupa ülkeleri içinde tedbirleri en erken alan biziz. İzolasyonda başarılı olursak, erken tedbir avantajından tam olarak yararlanabiliriz" dedi.
Bakan Koca, Twitter hesabı üzerinden koronavirüs salgınında, Avrupa ülkelerinde alınan tedbirleri içeren bir video paylaştı. Koca paylaşımında, "Video, Koronavirüse karşı alınan tedbirleri, Avrupa bazında gün gün gösteriyor. Avrupa ülkeleri içinde tedbirleri en erken alan biziz. İzolasyonda başarılı olursak, erken tedbir avantajından tam olarak yararlanabiliriz" ifadelerine yer verdi.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 01:11 Kaynak: DHA
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