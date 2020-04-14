Son Dakika › Güncel › Ankara -Bakan Koca'dan koronavirüsle mücadeleye ilişkin videolu paylaşım - Son Dakika
Ankara -Bakan Koca'dan koronavirüsle mücadeleye ilişkin videolu paylaşım
21 dakika önce
Ankara -Bakan Koca'dan koronavirüsle mücadeleye ilişkin videolu paylaşımANKARA, (DHA)- SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınına ilişkin, "Biz, hastalarımızı tedavi edeceğiz.
Ankara -Bakan Koca'dan koronavirüsle mücadeleye ilişkin videolu paylaşım
ANKARA, (DHA)- SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınına ilişkin, "Biz, hastalarımızı tedavi edeceğiz. Siz, sosyal ortamlardan uzak durup evde kalarak hastalığa yakalanmayacaksınız. Koronavirüsü işte böyle yeneceğiz" dedi.
Bakan Koca, Twitter hesabından koronavirüsle mücadeleye ilişkin videolu mesaj yayınladı. Koca, 'Birlikte Yeneceğiz' etiketiyle yaptığı paylaştığı mesajında, "Biz, hastalarımızı tedavi edeceğiz. Siz, sosyal ortamlardan uzak durup, evde kalarak hastalığa yakalanmayacaksınız. Koronavirüsü işte böyle yeneceğiz." ifadelerine yer verdi.
Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 03:37 Kaynak: DHA
Son Dakika Koronavirüs tanısı konan yabancı uyruklu hasta intihar etti Galatasaray, Balotelli'nin menajeri Mino Raiola ile görüşüyor Kulüpler Birliği'nden zarar açıklaması: Yayıncı kuruluş ödeme yapmadı, kulüpler yüzde 30 zararda Koronavirüsü yenen Burak Akkul ve eşi Seda Akkul, hastaneden taburcu oldu