ANKARA Bakan Koca Liglerin devamı, TFF'nin alacağı karardır - Son Dakika

Bakan Koca: Liglerin devamı, TFF'nin alacağı karardır

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ile görüştüklerini belirterek, "Liglerin devamı konusu, Futbol Federasyonumuzun kendi iradesi ile alacağı bir karardır" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile yaptığı görüşmeye ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Talepleri üzerine, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımız ile bir görüşme yaptık. Bu, pandemi tedbirleri kapsamında, futbol maçlarının artık seyircisiz olarak oynanmasının da söz konusu olamadığı tarihten sonra kendileriyle yaptığımız ilk görüşme. Görüşmede Federasyon Başkanımız, yaptıkları planlama ile ilgili bilgiler aktardı. Bakanlığımızın çalışmaları hakkında ve salgının seyri ile ilgili bilgiler Federasyon başkanımıza iletilmiş ve durum değerlendirmesi yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

'FEDERASYON'UN KENDİ İRADESİ İLE ALACAĞI KARARDIR'

"Koronavirüsle mücadelenin halen bütün toplumda ana gündem maddesi olduğu, diğer konuların pandemi tedbirleri kriterine göre ele alındığı bir dönemdeyiz" diyen Bakan Koca, açıklamanın devamında şunları kaydetti:

"Bugünkü görüşmede, müsabakaların devamı konusunda somut bir talep gündeme gelmemiştir. Tarafımızdansa herhangi bir yönde öneride bulunulmamıştır. Görüşmemiz, bir talep ve o talebe dönük karar hazırlığı yönünde değil, daha çok istişare amaçlı olarak gerçekleşmiştir. Liglerin devamı konusu, Futbol Federasyonumuzun kendi iradesi ile alacağı bir karardır. Talep edilmesi durumunda sağlık açısından alınması gereken önlemler konusunda Bilim Kurulu görüşleri de alınarak Federasyon'a bildirilebilecektir. İçinde olduğumuz süreçte coşkularını erteleyen, şimdi ise hayatta oyunun bazı kurallarının artık değiştiğini gören futbolseverlere sevgilerimi sunuyorum."