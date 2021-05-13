ANKARA Bakan Koca, sağlık çalışanlarının bayram tebriğini paylaştı - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını ile mücadele eden sağlık çalışanlarının, Türk halkının Ramazan Bayramı'nı tebrik ettiği videoyu Twitter'dan paylaştı.

1 yılı aşkın süredir pandemi ile savaşan sağlık çalışanları, vatandaşların Ramazan Bayramını hazırladıkları video ile kutladı. Bakan Koca, sağlık çalışanlarının Türk halkının bayramını kutladığı videoyu, Twitter hesabından paylaştı. Bakan Koca'nın "Sağlık çalışanlarımızdan bir bayram tebriği var. Onların bu fedakar cümlelerine kulak verelim. Bayramımız kutlu olsun" mesajı ile paylaştığı videoda sağlık çalışanları, koronavirüse karşı vatandaşları kurallara uymaya davet ederken, Ramazan Bayramlarını da tebrik etti.