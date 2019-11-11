Ankara bakan kurum: kaçak yapılar dijital ortamda takip edilecek

Bakan Kurum: Kaçak yapılar dijital ortamda takip edilecek

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Şehirlerimizin 3 boyutlu dijital ikizlerini oluşturduk. 2020'de sistem, tüm belediyelerimizin kullanımına açılacak. Böylelikle yapılar, izlenecek. Kaçak yapılar, dijital olarak takip edilip, önlenebilecek" dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki 2020 yılı bütçesi görüşmelerinde, bakanlığın bütçe sunumunu yaptı. Bakan Kurum, son 1 asırda Türkiye'de 56 büyük deprem meydana geldiğini, 80 binin üzerinde kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Türkiye'de 1 milyon 330 bin konutu dönüştürerek, 5 milyondan fazla kişinin can ve mal güvenliğini sağladıklarını kaydeden Bakan Kurum, "Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında bugüne kadar yaklaşık 13 milyar lira kaynak kullandık. İller Bankamızla da belediyelerimize 4 milyar lira kredi desteği ve yüzde 50'ye varan oranda finans desteği sağlıyoruz. İllerimizden gelen strateji belgelerinden edindiğimiz sonuçlar; acilen dönüştürülmesi gereken 1,5 milyon konutumuz olduğunu, bu konutları en fazla 5 yıl içinde dönüştürmemizin gerekliliğini ortaya koydu" diye konuştu.

'15 BİN KONUTU TOKİ ELİYLE ÜRETECEĞİZ'

Bakan Kurum, 8 maddelik 'Kentsel Dönüşüm Eylem Planı' hazırladıklarını; 'Deprem riski altındaki yapıların ve alanların dönüşümü', 'Sel ve heyelan riski altındaki alanların taşınması', 'Tarihi kent merkezleri ve meydanların ihyası' ve 'Sanayi alanlarının taşınması ve dönüşümü' olmak üzere 4 başlık altında çalışmaların incelendiğini kaydetti. Kurum, "2019'da TOKİ'mizle 25 bini İstanbul'da olmak üzere 65 bin bağımsız birimin dönüşümünü bitirmiş olacağız. Özellikle son dönemde Karadeniz'de yaşanan sel ve heyelanlardan sonra kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verdik. Bu kapsamda, 'Karadeniz İklim Değişikliği Eylem Planı'nda açıkladığımız üzere riskli alanlarda oturan vatandaşlarımız için 15 bin konutumuzu TOKİ eliyle üreteceğiz. 2019 yılı için kentsel dönüşüm ve sosyal konutlar dahil olmak üzere tüm projeler için yaklaşık 16 milyarlık yatırım yaptık. Bu yılın ilk 10 ayında toplam 31 bin yeni konutun satışını gerçekleştirdik, 42 bin 161 konutu da vatandaşlarımıza teslim ettik" dedi.

'İKİNCİ KAMPANYAMIZI 2020'DE BAŞLATACAĞIZ'

Bakan Kurum, dar gelirliler için üretilen projelerin etkisiyle birinci el konut satışında TOKİ'nin payının 2019'da yüzde 11'e yükseltildiğini belirterek, "Halen 317 şantiyemizde, yaklaşık 83 bin konut ve ilave sosyal donatıların inşası devam etmektedir. TOKİ, Sayın Cumhurbaşkanı'mız tarafından 5 Mart 2019'da 67 ilde 140 proje ile başlatılan '50 bin sosyal konut' projemizi de yürütüyor. 50 bin konutumuzun 22 bin 380 tanesi için ihale süreçlerimizi tamamladık, inşaat süreçlerini başlattık. Kalan konutlarımızın ihalelerini de en kısa sürede tamamlayarak, inşa süreçlerini başlatacağız. İkinci 50 bin sosyal konut kampanyamızı da 2020 yılı içinde başlatacağız. 2023 yılına kadar hedefimiz, 250 bin sosyal konutu sosyal ve teknik donatılarıyla üretmektir" diye konuştu.

'ŞEHİRLERİN 3 BOYUTLU DİJİTAL İKİZLERİNİ OLUŞTURDUK' Bakan Kurum, 2019 yılında yapım, proje ve etüt gibi 271 milyon değerindeki 43 işin bitirildiğini, 3 milyar değerindeki 124 işin ise devam ettiğini belirtti. Bugüne kadar yaptıkları denetimlerle 22 milyon kişinin depreme dayanıklı konutlarda güven içinde oturmasını sağladıklarını kaydeden Kurum, şunları söyledi:

"Devam eden inşaatlarımızı da tamamladığımızı düşünürsek eğer nüfusumuzun yaklaşık yüzde 45'ine, 35 milyona ulaşmış olacağız. 'Ülke mekansal strateji planı' çalışmalarına başladık. Şehirlerimizin gelecek 50 yılını, 100 yılını planlıyoruz. 'Mekansal strateji planı'mızı 2020 yılında tamamlayacağız ve kamuoyuyla paylaşacağız. Şehirlerimizin yeşil alan ve donatı ihtiyaçları anlık olarak takip edilebilecek ve gerekli yatırımların yönlendirilmesi sağlanacak. Şehirlerimizin 3 boyutlu dijital ikizlerini oluşturduk. 2020 yılında sistem tüm belediyelerimizin kullanımına açılacak. Böylelikle yapılar izlenecek ve kaçak yapılar dijital olarak takip edilip, önlenebilecek. Yüksek maliyetlere sebep olan mükerrer veri üretiminin önüne geçilecek."

'3 BİN 295 YIKIM GERÇEKLEŞTİRDİK' Bakan Kurum, ülkenin her yerinde kaçak yapılaşmayla mücadele edildiğini vurgulayarak, "Ülkemiz genelinde 21 bin 'İmar Barışı'na aykırı kaçak yapı tespit ettik. Bunlardan 3 bin 295 adedinin yıkımını gerçekleştirdik. Ayder'in, Uzungöl'ün, Kapadokya'nın, Salda ve Bodrum'un da olduğu kıyılarımızda, koylarımızda, korunan alanlarımızda toplam 3 bin 956 kaçak yapı tespit ettik. Bu yapıların 1428'i için suç duyurusunda bulunduk, 423'ünü yıktık. Sayısını 2 bin 100'e çıkardığımız imar denetçilerimizle çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi.

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Haber: Nursima ÖZONUR- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA) -