ANKARA Bakan Pakdemirli Bu süreçte ülkemizin savunma sanayisi bizleriz-2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel ANKARA Bakan Pakdemirli Bu süreçte ülkemizin savunma sanayisi bizleriz-2 - Son Dakika

ANKARA Bakan Pakdemirli Bu süreçte ülkemizin savunma sanayisi bizleriz-2

6 saat önce

Bakan Pakdemirli: Bu süreçte ülkemizin savunma sanayisi bizlerizTARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarım orman sektör temsilcilerine seslenerek, "Unutmayalım bu süreçte ülkemizin savunma sanayisi bizleriz.

Bakan Pakdemirli: Bu süreçte ülkemizin savunma sanayisi bizleriz

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarım orman sektör temsilcilerine seslenerek, "Unutmayalım bu süreçte ülkemizin savunma sanayisi bizleriz. Koronavirüse karşı kullanacağımız topla tüfek, ürettiğiniz et, süt, balık, buğday, mısır, sebze ve meyvelerdir" dedi.

Bakan Pakdemirli, koronavirüs salgını tedbirleri dolayısıyla illerde gerçekleştirdiği tarım orman sektör toplantılarını ilk kez video konferans yöntemiyle gerçekleştirdi. Antalya'daki sektör temsilcileri ile video konferans yöntemiyle bir araya gelen Bakan Pakdemirli, konuşmasında ilk olarak koronavirüsten dolayı ölenlere rahmet diledi.

'BU SÜREÇTE ÜRETİME GIDA SEKTÖRÜ DEVAM EDİYOR'

Bakan Pakdemirli, artık insanlığın farklı bir dünyaya doğru evrildiğini, koronavirüs hastalığının bittiği zaman nasıl bir tablo ile karşılacaklarını bilmediklerini ancak, buna bağlı olarak planlama yapıp tedbirler aldıklarını kaydetti. Göreve geldiğinde, 'Dünyayı doyuran ülke, dünyanın lider ülkesi olacak' dediğini hatırlatan Bakan Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Şu an gündemde ne var? Sağlık, gıda, eğitim. Şu an tüm dünyada teknoloji üreten fabrikalar kepenklerini kapattı. Tekstil sektörü yavaşladı, ulaşım sektörü durdu. Mobilya sektöründe üretim yavaşladı. Ancak bu süreçte, tek bir sektör kapasitesini arttırarak hızlı bir şekilde üretime devam ediyor, o da gıda sektörü. Bu da ön görümüzde ne kadar haklı olduğumuzun göstergesidir. İkinci öngörümüz ise yurt dışından tarımsal üretim için arazi kiralama meselesiydi. Biz Sudan'dan arazi kiralama konusunu gündeme aldığımızda, gıda arz güvenliğimizi garanti almak amacıyla yola çıktığımızı defaten söylememize rağmen, bize olmadık söylemlerde bulundular. Şimdi bunu kabul etmeyenler, bizlerden gıda arz güvenliğini garanti altına almamızı istiyor. ve üçüncü olarak da bütçe görüşmelerinde, '2020 yılının, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Dijitalleşme Yılı' olacağını kurguladığımızı ve çalışmalarımızı bu doğrultuda gerçekleştirdiğimizi bildirmiştik. Şimdi görüyoruz ki, bu konuda da isabetli kararlar almışız. Zira böylelikle çiftçimiz, üreticimiz, il ve ilçe tarım müdürlüklerinde yapacakları iş ve işlemleri, bir tıkla hemen halledilebiliyor."

'KORONAVİRÜSLE TOP VE TÜFEKLE SAVAŞILMIYOR'

Bakan Pakdemirli, çiftçiler için önlem alma gayreti içerisinde olduklarını, destekleme ödemelerini, 2019 yılına göre yüzde 36 artırarak, 22 milyar liraya çıkardıklarını kaydetti. Bakanlığın 2020 yılı bütçesinin yüzde 54,6'sını tarımsal desteklemelere ayırdıklarını ifade eden Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Hep söylediğimiz gibi; 'Tarım, savunma sanayisi kadar önemli.' Çünkü, koronavirüsle top ve tüfekle savaşılmıyor, bağışıklık ile savaşılıyor. Güçlü bağışıklık sistemi de gıda ile oluyor. ve insanımızın bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek için, kaliteli ve sağlıklı gıdaya her durumda ulaşabiliyor olması gerekiyor. Bu vesileyle, buradan bir kez daha söylemek istiyorum ki, son 17 yıldır aldığımız tedbir ve önlemlerle gıda ile ilgili hiçbir sıkıntımız yok. Vatandaşlarımızın gıda arz güvenliği konusunda endişeleri olmasın. Biz sizin için tarlamızda, bahçemizde, seramızda, ahırımızda, ağılımızda, işimizin başında, personelimizle, çiftçimiz, üreticimiz ve yetiştiricimiz ile beraber çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz, devam edeceğiz."

'BU ZOR GÜNLER BİRLİKTE ATLATACAĞIZ'

Bakan Pakdemirli, tarımsal üretimde düşük faizli kredi desteği verdiklerini, bu kapsamda çiftçilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri'nden kullanacakları kredileri yüzde 25 ila yüzde 100 oranlarında sübvanse edeceklerini bildirdi. Bakan Pakdemirli, "İnşallah bu zor günleri birlikte atlatacağız. Unutmayalım bu süreçte ülkemizin savunma sanayisi bizleriz. Koronavirüse karşı kullanacağımız topla tüfek, ürettiğiniz et, süt, balık, buğday, mısır, sebze ve meyvelerdir. Bu süreçte sizin emeğinizin, alın terinizin milletimizin gönlünde ayrı bir kıymeti var. Bizler de bunun değerini bildiğimizden, üretim için bakanlığımızın tüm imkanlarını sizin için seferber ettik ve etmeye de devam edeceğiz. Yeter ki siz üretmekten geri durmayın" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Mustafa TURAPOĞLU/ ANKARA, (DHA)-

ANKARA Bakan Pakdemirli Bu süreçte ülkemizin savunma sanayisi bizleriz-2

Bekir Pakdemirli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 05:09 Kaynak: DHA

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