Ankara Bakan Pakdemirli Karbon Ayak İzimizi Sahaya Düşürmek İstiyoruz
4 dakika önce
Bakan Pakdemirli Karbon ayak izimizi sahaya düşürmek istiyoruz(Tür: Ankara)
Bakan Pakdemirli Karbon ayak izimizi sahaya düşürmek istiyoruz
(Tür: Ankara)
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 01:07 Kaynak: DHA
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