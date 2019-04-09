Son Dakika Haberleri: Ankara Bakan Pakdemirli Karbon Ayak İzimizi Sahaya Düşürmek İstiyoruz

Ankara Bakan Pakdemirli Karbon Ayak İzimizi Sahaya Düşürmek İstiyoruz

4 dakika önce

Bakan Pakdemirli Karbon ayak izimizi sahaya düşürmek istiyoruz(Tür: Ankara)

Ankara Bakan Pakdemirli Karbon Ayak İzimizi Sahaya Düşürmek İstiyoruz, System.String[]
Bakan Pakdemirli Karbon ayak izimizi sahaya düşürmek istiyoruz

(Tür: Ankara)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 01:07 Kaynak: DHA

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