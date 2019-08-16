Son Dakika Haberleri: ANKARA Bakan Pakdemirli Sulamada yüzde 60'ın üzerinde tasarruf yapılabiliyor
Son Dakika Güncel Haber

ANKARA Bakan Pakdemirli Sulamada yüzde 60'ın üzerinde tasarruf yapılabiliyor

57 dakika önce

Bakan Pakdemirli Sulamada yüzde 60'ın üzerinde tasarruf yapılabiliyor.

Bakan Pakdemirli Sulamada yüzde 60'ın üzerinde tasarruf yapılabiliyor
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 10:22 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tanrı Dağı'nda uluyan MHP'li Cemal Enginyurt'un yeni hedefi Hira Dağı'nda ulumak
44 gündür kayıp olan adamı oğlu öldürüp, gömmüş Avrupa Birliği ülkesi Belçika, cinsel ilişkiye rıza yaşının 14'e indirilmesine karar verdi Trump'tan seçmene: Nefret etseniz de bana oy vermek zorundasınız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.8.2019 23:19:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ANKARA Bakan Pakdemirli Sulamada yüzde 60'ın üzerinde tasarruf yapılabiliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]