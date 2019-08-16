ANKARA Bakan Pakdemirli Sulamada yüzde 60'ın üzerinde tasarruf yapılabiliyor
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Bakan Pakdemirli Sulamada yüzde 60'ın üzerinde tasarruf yapılabiliyor.
Bakan Pakdemirli Sulamada yüzde 60'ın üzerinde tasarruf yapılabiliyor Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 10:22 Kaynak: DHA
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