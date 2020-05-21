ANKARA Bakan Pakdemirli: 'TİGEM-Ceylanpınar Sulama Projesi' tamamlandı - Son Dakika

ANKARA Bakan Pakdemirli: 'TİGEM-Ceylanpınar Sulama Projesi' tamamlandı

Bakan Pakdemirli: 'TİGEM-Ceylanpınar Sulama Projesi' tamamlandıTARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin en büyük tarım işletmesi olan Şanlıurfa Ceylanpınar Tarım İşletmesinde yürütülen 'TİGEM- Ceylanpınar Sulama Projesi'nin tamamlandığını ve yarın açılacağını duyurdu.

Bakan Pakdemirli: 'TİGEM- Ceylanpınar Sulama Projesi' tamamlandı

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin en büyük tarım işletmesi olan Şanlıurfa Ceylanpınar Tarım İşletmesinde yürütülen 'TİGEM- Ceylanpınar Sulama Projesi'nin tamamlandığını ve yarın açılacağını duyurdu. Bakan Pakdemirli, "Sadece tek tuşa basarak binlerce dönüm araziyi suya kavuşturuyoruz" dedi.

Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen projesinin yaklaşık 70 milyon lira yatırım bedeli ile hayata geçirildiğini bildirdi. Proje ile işletmede kuru tarım yapılan alanda üretim düşüklüğü riskinin ortadan kalkacağını belirten Bakan Pakdemirli, "Üretim artışı için vazgeçilmez olan suyu, modern sulama sistemleriyle daha tasarruflu kullanıyoruz. Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde toprakları en ileri teknolojilerle donatılmış modern sistemlerle suluyoruz. Sadece tek tuşa basarak binlerce dönüm araziyi suya kavuşturuyoruz. Bilinenin aksine Türkiye su zengini bir ülke değil. Bu sebeple suyumuzu mümkün olduğunca tasarruflu kullanmak zorundayız. Bu sebeple her damla suyumuz toprağa hayat olacak, bereket olacak, toprak da bize" ifadelerini kullandı.

'EKONOMİYE 4 KAT DAHA FAZLA KATKI SAĞLANACAK'

Bakan Pakdemirli, toplam 60 bin dekar zirai araziye can suyu olacak TİGEM Ceylanpınar Sulama Projesi ile iki yılda bir ürün yerine yılda iki ürün alınacağının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bu arazilerde nadas sistemi kalkacak, ikinci ürün ekilişleri sayesinde bitki çeşitliliği artacak, verim ve kalitede artış gerçekleşecek. Hububat verimi 250 kilo/dekardan, 500 kilo/dekara çıkacak ve kalite yükselecek. Her yıl ilave 25 milyon TL gelir sağlanacak. İkinci ürün ekilişleri ile bu gelir 70 milyon TL düzeylerine çıkacak. Böylece ülke ekonomisine 4 kat daha fazla katkı yapılacak. Ayrıca daha fazla istihdam sağlanacak, kanal sulaması nedeniyle enerji tüketimi azalacak. Üretim maliyeti düşecek. Yer altı su kullanım oranı azalacak."

'HEDEFİMİZ 150 BİN DEKAR ARAZİYİ DAHA SUYLA BULUŞTURMAK'

Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde 2008 yılında 108 bin dekar arazinin sulandığını ifade eden Bakan Pakdemirli, "2019 itibarıyla sulanan alan büyüklüğünü 613 bin dekara yükselttik. Açılışını yaptığımız bu projeyle bu alan 2020 itibarıyla 673 bin dekara çıktı. Hedefimiz 2023 yılına kadar 150 bin dekar araziyi daha suyla buluşturmak ve işletme arazisinde 820 bin dekar arazinin sulanmasını sağlamak" dedi.

Bakan Pakdemirli ayrıca, 2002 yılından 2019 yılına kadar Ceylanpınar Tarım İşletmesi'ne sulama, hayvancılık, mekanizasyon ve tarımsal tesis anlamında 721 milyon lira yatırım yapıldığını ve bu yıl yapılacak 80 milyon liralık yatırımla son 18 yılda yapılan yatırımın 800 milyon lirayı aştığını kaydetti.

ANKARA Bakan Pakdemirli: 'TİGEM-Ceylanpınar Sulama Projesi' tamamlandı

Ceylanpınar, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.05.2020 11:25 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANKARA Bakan Pakdemirli: 'TİGEM-Ceylanpınar Sulama Projesi' tamamlandı - Son Dakika

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